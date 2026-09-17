華埠未來╱球場改變社區版圖 華府華埠只剩其名

華府華埠雖然仍能看到許多中文招牌，但實際已經幾乎沒有華人商家、住戶。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華埠 周邊接連出現大型球場開發計畫，令社區人士憂心重演華府 華埠(Washington, D.C. Chinatown)的歷史。華府華埠1997年迎來大型體育館後，雖帶動人潮、餐飲與娛樂產業快速發展，卻也推升地價與租金，大批傳統華人 商家及居民逐漸無力負擔，被迫關門或遷往郊區。近30年後，昔日以華人生活為核心的社區，華裔居民已僅剩數百人。

第一資本體育館(Capital One Arena)場館1997年以MCI Center之名在華埠旁開幕，可容納約2萬名觀眾，為NBA華盛頓巫師隊及NHL華盛頓首都隊主場。球場確實為當時低迷的市中心注入活力，比賽及演唱會帶來大批人潮，餐廳、連鎖店、高級住宅及商業開發也快速進駐，房地產價格隨之急升。

租金漲幅之驚人，在當年華人餐館身上尤其明顯。華盛頓郵報曾報導，華商Yeni Wong經營的Golden Palace餐廳位於第七街，MCI Center在街對面落成後，她的月租從5000元暴增至3萬元，足足增加五倍，最終結束營業。

受到衝擊的不只是商家。美國歷史學會資料顯示，1990年華埠一帶約66%人口為亞裔；到了2010年，比率已降至21%。Urban Institute進一步指出，第一資本體育館興建後13年間，當地亞裔人口減少68%。2020年人口普查時，華埠僅剩361名華裔居民。

房租及生活成本不斷上升，使許多華人家庭陸續遷往維吉尼亞州、馬里蘭州等郊區；華人居民減少後，原本服務居民的雜貨店、藥房及餐館也失去客源，形成居民與商家相繼離開的惡性循環。華埠最後一家大型華人超市更早在2005年就已消失。

華府華埠因此出現極具諷刺意味的景象：中文牌樓依然矗立，連星巴克等國際品牌依規定也掛著中文招牌，球賽及活動期間更是人潮洶湧，但真正生活其中的華人及服務華人日常需求的商家卻愈來愈少。

球場帶來的繁榮並非沒有經濟效益，但當土地增值、租金及開發壓力超過原有居民與小商家的承受能力，受益者與承受代價者可能已不是同一批人。

這段歷史如今也成為其他城市華埠面對大型體育場開發時的重要警訊：球場可以帶來數以萬計的遊客與龐大商機，但如果缺乏平價住宅、小商家租金及文化保存機制，華埠最終可能留下「華埠」之名，卻失去使它成為華埠的居民、商家與生活文化。