華埠未來╱華人店主不怕奶茶連鎖店 最怕華埠仕紳化

與華埠僅隔一條18街的芝加哥火焰隊全新球場，預計在2028年完工啟用。(Related Midwest/Gensler)

「如果這個地區貴族化(gentrification)，你所賣的東西就必須高端化，平民的生意就沒辦法做下去了。」自2016年起在芝加哥華埠 永活街經營「宅急購平價日用百貨超市」的店東Leo李表示，近年奶茶、餐飲及連鎖品牌大量進駐華埠，他不覺得是壞事，因為新店可以帶來更多人流；他真正擔心的是華埠一旦走向貴族化，地價、地稅及租金不斷上漲，最終讓服務一般居民的傳統小商家難以生存。

經營宅急購日用百貨超市已經10年的東主表示，他對緊鄰華埠的大片土地即將開發為球場憂心忡忡。(特派員黃惠玲／攝影)

Leo說，自己當年開店時，主要販售鍋碗瓢盆及各類平價日用品，顧客以附近居民為主。但這些年華埠遊客明顯增加，店內商品跟著市場調整，增加紀念品、禮品及具有中國特色的商品。

對於近年華埠奶茶店、餐廳及連鎖品牌愈開愈多，Leo也持正面看法。他說，「有人氣當然是好事」，奶茶店即使是連鎖品牌，至少仍帶有華人 或亞洲飲食特色，也能吸引年輕人與遊客進入華埠消費。

他甚至不認為同類型商家增加就一定形成惡性競爭。以超市為例，如果同地區有多家超市，反而可能形成商業聚落，讓消費者想到買菜、採購亞洲食品，就自然想到華埠，進一步帶動商圈人流。

相較之下，Leo更憂心大型房地產開發可能帶來的「仕紳化」。他以過去在紐約看到的情況為例，當一個地區發展後，土地價格與地稅上升，房東隨之提高租金，原有居民及小商家如果無力負擔，就只能逐漸搬離。

Leo表示，自己在永活街承租店面至今，租金大致每年調漲約3%，目前仍可負擔；但附近部分店面月租已達6000、7000元甚至更高，華埠其他熱門地段也越來越多店租突破萬元。

他說，小商家的承受能力有極限，「如果以前賺60，現在賺30」，只要還有合理利潤，大都仍會繼續經營；但一旦租金等成本不斷上升，最後「賺得還不如出去打工」，商家自然只能關門。

Leo說，傳統華埠許多店家做的本來就是服務一般居民的「平民生意」，一旦整個地區的消費層次被迫提高，原來的商業模式就很難繼續，因此華埠需要的並不是拒絕新品牌或阻止發展，而是在開發與保存社區之間取得平衡。

奶茶、餐飲連鎖店能帶來人氣，可以是商圈活化的一部分；但如果大型開發推高租金、迫使傳統商戶離開，甚至讓老建築及中國文化特色逐漸消失，華埠變得與其他現代商業區無差別。

Leo最不希望看到的，是遊客未來來到芝華埠「只能買奶茶」，再也看不到原有的中國文化與傳統商業。「如果這些文化慢慢淡化，我擔心這裡失去原有的東西。」

隨著華埠商圈的客群轉變，宅急購日用百貨超市將原本針對本地居民銷售的生活用品，移到商店後方貨架。(特派員黃惠玲／攝影)