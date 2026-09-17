華埠未來╱芝加哥華埠繁華背後 危機隱隱浮現

華埠永活街奶茶店林立。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華埠 周末人潮熙攘，奶茶店、火鍋店林立，表面商機蓬勃，但在地社區工作者警告，華埠正從以居民生活、文化及社區需求為核心的地方，逐漸轉變為以遊客消費為導向的「旅遊中心」。隨著商業租金 、房地產稅攀升，加上周邊可能迎來多座大型球場，華埠更好團結聯盟(CBCAC)擔心，居民與小商家壓力將加劇，甚至重演華府華埠大型開發後快速仕紳化(gentrification)的歷史。

茉莉奶白一到周末就大排長龍。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠更好團結聯盟項目助理主任唐茗君。(特派員黃惠玲／攝影)

CBCAC項目助理主任唐茗君表示，如今不少到華埠的人是旅客、國際學生，主要為「吃吃喝喝」、拍照打卡，不再是為生活需求或深入了解華人文化而來。客群轉變也改變商業生態，近年愈來愈多國際或連鎖品牌奶茶、火鍋店進駐，逐漸成為主流，傳統本土商家的生存空間受到擠壓。

喜茶也入住華埠永活街。(特派員黃惠玲／攝影)

她以永活街(Wentworth Ave.)為例指出，連鎖餐飲大量進駐，原有商家壓力日增；華埠廣場商業租金更持續上漲，過去租約可簽五年、十年，如今常縮短至一至三年，商家更頻繁面對續約與漲租壓力。她說，華埠廣場店面月租幾乎都已超過萬元，「高到受不了」。

CBCAC今年初調查8家以服務本地居民為主的華埠商戶，其中5家表示，本地居民占顧客約75%，另有5家已經營逾20年；8家中有7家租金占收入約30%至40%，多數也面臨連鎖店競爭。

華埠更好團結聯盟政策經理許家晞。(特派員黃惠玲／攝影)

CBCAC政策主任許家晞指出，過去不少店家販售居民需要的生活雜貨，如今因客群改變，逐漸轉賣紀念品迎合遊客。一杯奶茶加稅後可能要8、9元，對不少居民而言並非日常負擔得起的消費。當商品愈來愈不是為居民而設，華埠可能逐漸「空心化」，淪為觀光消費中心，失去原有文化本質。

唐茗君說，華埠目前呈現矛盾景象，周末看似人潮旺盛，但真正受益的未必是在地居民、傳統餐廳及小商家；長期扎根華埠的人，反而可能首當其衝承受租金、房價、房地產稅及開發壓力。芝加哥目前也沒有保護小商家、限制商業租金漲幅的相關條例，業者面對漲租能採取的對策有限。

華埠周邊大型體育場館開發更令社區憂心。CBCAC主任陳本恩表示，球場興建可能為華埠帶來新一波成長阻力。唐茗君指出，若白襪隊等大型球場開發案落腳華埠附近「78區」(The 78)及芝加哥河另一側，加上芝加哥火焰隊(Chicago Fire)場館及既有士兵球場(Soldier Field)，大型場館集中華埠周邊，恐進一步推高交通、房價及商業開發壓力。

她尤其擔心芝加哥華埠步上華府華埠後塵。華府華埠在大型球場進駐後快速開發、仕紳化，傳統華人商家與居民因無法承受成本上升而陸續離開。

許家晞說，芝加哥華埠情況或許尚未像其他城市嚴重，社區危機感也相對較弱，但商業結構及消費客群已經改變。CBCAC並非反對遊客或商業發展，而是關注華埠成長時，原有居民與商家能否一起留下。

「當一座華埠面臨永久失去那些『使它成為華埠』的特色時，如何永續發展值得深思」，許家晞說。

奶茶店在華埠廣場林立。(特派員黃惠玲／攝影)

奶茶店在華埠廣場林立。(特派員黃惠玲／攝影)