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芝賣春華女作證：每周免費「性服務」CBP官員

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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聯邦檢方提交法院的照片顯示，海關及邊境保護局官員烏里韋(Luis Uribe，左...
聯邦檢方提交法院的照片顯示，海關及邊境保護局官員烏里韋(Luis Uribe，左)2022年在霍夫曼莊園一家海鮮自助餐廳與一名女子會面時被拍下；右為其駕照照片。（聯邦檢察官辦公室／法院文件）

一名華女性工作者14日在芝加哥聯邦法院作證稱，2022年她奉「中國老闆」指示，與被控持槍性侵四名女子的美國海關暨邊境保護局(CBP)官員烏里韋(Luis Uribe)見面，要求他「不要傷害我們的女孩」，並提出每周提供一次免費性服務作為交換。不過，這名華女的證詞也成為辯方攻擊檢方案件的重要突破口，因她承認，自己從未遭烏里韋暴力對待。

聯邦檢方指控，當時派駐歐海爾機場的烏里韋，2022年涉嫌利用CBP官員身分、徽章及配槍，在香柏市(Schaumburg)及瑞柏珀市(Naperville)性侵四名華人女子。

15日出庭的華女出生於中國、英語能力有限，因此透過法庭翻譯作證。她表示，中國的老闆2022年安排她在霍夫曼莊園市(Hoffman Estates)一家海鮮自助餐廳與烏里韋共進午餐，並交付她兩項任務：取得烏里韋的照片，並傳話要求他不要再傷害「我們的女孩」，交換條件是每周免費提供一次性服務。

她說，當天一名懷孕的女性友人也在場，正是這名友人拍下烏里韋的照片。檢方表示，拍照是為了讓其他女子知道烏里韋的長相，提醒她們防範。

然而，這名證人的部分證詞也對辯方有利。她明確表示自己從未遭烏里韋暴力對待，「他從來沒有傷害過我。」

該名華女還承認，最初在瑞柏市一家旅館Red Roof Inn認識烏里韋，烏里韋還支付了300元，與她及另一名女子發生性關係。此後兩人交換電話，她又與烏里韋有過三、四次性接觸，但這些事先前從未告訴聯邦調查人員。她解釋：「因為他們(探員)沒有問我。」

她也承認曾說謊，先前隱瞞那名懷孕友人也參加海鮮自助餐廳午餐會的事實，「我只說謊過一次。」

此外，她知道烏里韋是「移民警察」後，曾希望他協助自己的移民身分，以及幫忙一名遭移民當局拘留的朋友。她也承認，曾因看到烏里韋觸摸一名女性友人而感到嫉妒。辯護律師克蘭西(Michael Clancy)因此質問，是否因烏里韋無法協助她及其「老闆」，她才轉而對付烏里韋。女子否認，堅稱自己是看到烏里韋觸摸友人後才生氣。

辯方將該名作證華女形容為一個由中國老闆操控的賣淫集團「芝加哥當地負責人」，但女子否認，「我從來不是老闆，我自己也是工作的人。」

克蘭西承認烏里韋曾召妓，是個「有缺陷的人」，但「召妓不等於強暴」，檢方並無證據證明他持槍搶劫及性侵這些女子，並主張烏里韋才是遭賣淫集團鎖定、設局的對象。

檢方則指出，海鮮餐廳會面結束後，烏里韋還跟著女子返回旅館，與另外兩名女子發生性關係。檢察官問他是否付錢，華女回答：「沒有，是免費的。」

烏里韋目前面臨10項假借公權力剝奪公民權利罪及一項在暴力犯罪中揮舞槍枝罪，自去年12月被捕後一直遭聯邦羈押。檢方預計16日結束舉證，烏里韋之後可能會出庭作證。

精華 FAQ

  • 她表示自己在2022年奉中國老闆指示，與烏里韋見面、拍照並傳話，要求他不要再傷害「我們的女孩」，條件是每周提供1次免費性服務。

  • 她雖支持檢方指控烏里韋利用職權性侵女子，但也承認自己從未被他暴力對待，且曾與他有多次自願性接觸，成為辯方反擊的重要素材。

  • 烏里韋被控10項假借公權力剝奪公民權利罪及1項在暴力犯罪中揮舞槍枝罪，自去年12月被捕後一直羈押，檢方預計16日結束舉證。

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