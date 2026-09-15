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12人逐鹿芝加哥市長 詹雅斯錢最多 強森拚連任

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝現任市長強森。(特派員黃惠玲／攝影)
芝現任市長強森。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥2027年市長選戰逐漸升溫，現任市長強森13日宣布競選連任後，目前已有12人角逐市長寶座，包括伊州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)、即將卸任的伊州審計長曼多扎(Susana Mendoza)、聯邦眾議員奎格利(Mike Quigley)等政壇重量級人物。分析指出，強森支持率偏低且競選資金遠落後主要對手，能否避免成為只做一任的芝市長，將是選戰焦點。

目前12名參選人正蒐集提名連署，至少需要1萬2500個有效簽名才能取得參選資格。由於之後可能遭對手挑戰簽名有效性，各陣營通常會以至少兩倍數量為目標。連署文件今年10月26日截止，屆時混戰局面可能縮小。

50歲的強森面臨艱困連任戰，他目前民意支持率僅約30%，競選帳戶不到65萬元。不過，強森在非裔選民中仍有穩固基礎，有機會晉級第二輪決選。儘管芝加哥教師工會仍力挺強森，但服務業雇員國際工會(SEIU)及相關工會可能保持中立或轉向其他候選人。

目前被視為領跑者的是50歲的伊州州務卿詹雅斯。在企業界及建築工會支持下，他已累積約2200萬元競選資金，遠超其他候選人。不過，詹雅斯家族過去擁有、後來倒閉的Broadway Bank爭議，預料將再次成為選戰攻防焦點。他目前也同時競選州務卿連任。

伊州州務卿詹雅斯。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州務卿詹雅斯。(特派員黃惠玲／攝影)

54歲的曼多扎則選擇全力一搏，放棄州審計長職位挑戰芝加哥市長。她2019年曾參選市長，但僅獲約9%選票、排名第五。這次主打治安與財政紀律，希望擴大在西北區及西南區的支持。

54歲的曼多扎放棄州審計長職位挑戰芝加哥市長。(特派員黃惠玲／攝影)
54歲的曼多扎放棄州審計長職位挑戰芝加哥市長。(特派員黃惠玲／攝影)

67歲的聯邦眾議員奎格利首度正式投入市長選舉。他曾任庫克郡委員，之後進入國會。他試圖以處理財政危機的強硬立場突圍。

伊州聯邦眾議員奎格利。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州聯邦眾議員奎格利。(特派員黃惠玲／攝影)

53歲的資深遊說客凱利(John Kelly)目前擁有近220萬元。他長期代表與芝加哥市府有業務往來的重量級客戶，包括白襪隊及聯合中心(United Center)，凱利主打治安及納稅人利益，希望爭取2024年總統大選中投票支持川普的約22%芝加哥選民。

46歲律師布魯爾(Matthew Brewer)也加入戰局。他曾任芝加哥住宅管理局(CHA)營運主席，他希望以從困境中翻身的個人故事吸引選民，但籌款能力仍是一大考驗。

其他參選人包括第四度挑戰市長的78歲非裔富商威爾森(Willie Wilson)；前市議員、現任庫克郡房產重估委員卡德納斯(George Cardenas)；一邊尋求第八任庫克郡財長、一邊競選市長的77歲帕帕斯(Maria Pappas)；曾揭露退伍軍人醫院醫療疏失的59歲心臟科醫師倪莉莎(Lisa Nee)；38歲金融科技創業家霍爾伯格(Joe Holberg)，以及保守派團體「Chicago Flips Red」共同創辦人卡特-沃特斯(Danielle Carter-Walters)。

在各自爭取不同族群及政治光譜選民之際，芝加哥龐大的財政缺口、360億元退休金危機、治安與住房負擔等問題，預料將成為2027年市長選戰的主要戰場。

庫克郡財長帕帕斯。(特派員黃惠玲／攝影)
庫克郡財長帕帕斯。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 因為現已有12人宣布或準備參選，涵蓋州級官員、聯邦眾議員、前市府官員與民間人士，且還在蒐集提名連署，之後名單可能再縮減。

  • 強森目前民意支持率約30%，競選帳戶不到65萬元，明顯落後主要對手。不過他在非裔選民中仍有基礎，並獲教師工會支持，可能進入第二輪。

  • 選戰焦點將集中在芝加哥龐大財政缺口、360億元退休金危機、治安問題與住房負擔。各候選人也會針對不同族群與政治立場爭取支持。

芝加哥 非裔 伊州

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