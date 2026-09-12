槍擊案增加 伊州擬向槍商追討暴力成本

芝加哥大學醫學中心創傷外科住院醫師道格拉斯(Anthony Douglas)，積極參與推動「槍械責任法案」 。(道格拉斯官方臉書)

伊利諾州議會正推動一項全美首創法案，要求槍械製造商為其產品涉及槍擊 事件所造成的社會成本分擔費用。根據估算，槍枝暴力每年為伊州 造成約200億元損失，新制若通過，首年預估可為州府及納稅人減輕近3億元負擔。

這項「槍械責任法案」(Responsibility in Firearms Legislation Act，RIFT Act)即將交由伊州議會審議。法案規定，只有當製造商生產的槍械在伊州涉及槍傷或死亡事件時，才須負擔費用；所有適用槍商合計須分擔全州每年槍枝暴力總成本的7%至15%。

州眾議員奧利卡爾(Kevin Olickal)日前在芝加哥 大學醫學中心外舉行記者會表示，汽車有瑕疵、藥品造成傷害，以及菸草、石棉與鴉片類藥物造成社會損害時，相關企業都必須承擔責任，槍械產業也不應例外。

依據美國疾病防治中心(CDC)數據估算，伊州每年因槍枝暴力造成的成本約200億元，除了急救、醫療、警力及喪葬等直接支出，也包括心理健康治療、收入損失及托兒等間接成本。

法案若通過，伊州各執法機關須將槍擊事件中查獲槍枝的品牌及製造商資料交給伊州警察局，涵蓋凶殺、自殺、非致命槍傷及意外槍擊。州府再依各製造商槍枝涉及槍擊事件的數量比例，計算其每年應繳金額，款項將存入州政府專款，用於協助槍擊受害者及暴力預防工作。

參與推動法案的芝加哥大學醫學中心創傷外科住院醫師道格拉斯(Anthony Douglas)表示，過去四年，他與同事共治療4656名槍傷患者。他指出，槍擊造成的數億元支出最終由受害者、家庭、醫院及納稅人承擔，而槍械製造商仍持續從產品銷售中獲利。

道格拉斯表示，新法不會影響絕大多數槍械製造商。2024年，全美有超過3000家槍械製造商，但伊州槍傷及死亡事件查獲的槍械僅涉及55家製造商。

道格拉斯過去數月利用醫院輪班空檔協助研擬並推動法案，希望能在明年1月州議會「跛鴨會期」(lame-duck session)取得足夠支持。

如果法案最終過關，伊州將成為全美第一個依製造商槍械涉及槍傷及死亡案件數量，要求槍商分擔槍枝暴力成本的州。其他州雖曾提出類似構想，但迄今尚無相關法律正式生效。