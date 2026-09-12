中美友好同慶盛典 10/1芝市戴利廣場舉行

美中地區華僑華人將於10月1日(周四)中午12時至下午1時，在芝加哥市中心戴利廣場(Daley Plaza)舉行「中美友好同慶盛典」。(主辦方提供)

美國今年迎來建國250周年，中華人民共和國也將於10月1日迎來成立77周年。美中地區華僑華人將於10月1日(周四)中午12時至下午1時，在芝加哥 市中心戴利廣場(Daley Plaza)舉行「中美友好同慶盛典」，邀請僑團、社區組織、各界人士及民眾參加，共同慶祝。

主辦單位「美中地區中美友好慶典籌備委員會」表示，活動希望藉由美國建國250周年及中國國慶的契機，促進中美民間交流，增進不同族裔及社區間的理解與合作，同時展現華人社區團結、包容、友善，以及積極參與社會建設的精神。

活動選在芝加哥市中心具代表性的公共空間戴利廣場舉行，主辦方表示，希望將廣場化為各界交流、分享喜悅的平台，讓僑胞及社區民眾共同慶祝、增進友誼，並表達對和平、合作、交流及美好未來的期盼。

「中美友好同慶盛典」訂於10月1日中午12時至下午1時舉行，地點為戴利廣場，地址50 W. Washington St., Chicago。

主辦單位表示，歡迎芝加哥及美中地區僑胞與各界人士參加。活動聯絡人包括劉曄(773)225-6513；方燕輝(773)837-9021；劉紅(312)403-8899；陳青(312)291-6328；倪愛蓉(630)730-3673；余菲(312)522-9832；周群厚(312)887-2288；李潤榮(312)927-1963。