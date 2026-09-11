我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／芮芭奇娜逆轉高芙晉級 決賽與莎芭蓮卡上演球后對決

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

印城ICE執法突增 市長要求DHS交代

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印第安納波利斯市長霍格塞特(Joe Hogsett)針對ICE執法行動增加發表聲...
印第安納波利斯市長霍格塞特(Joe Hogsett)針對ICE執法行動增加發表聲明。(市長臉書截圖)

印第安納州印第安納波利斯(Indianapolis)近日移民執法行動突然增加，多地傳出移民暨海關執法局(ICE)攔查及逮捕移民，引發地方官員要求聯邦政府提高透明度。市府表示，事前未接獲任何通知，也不清楚行動規模及目的。

當地移民權益觀察團體自8月31日起陸續通報ICE在市內展開攔查，短短數日已有超過135起疑似ICE活動通報，但聯邦政府迄今未公布當地實際逮捕人數。有社群媒體影片顯示，執法人員曾在東區追捕一名逃跑男子，男子穿越數個車道；另有民眾目擊東區加油站及西區Rockville Road有人遭拘捕。鄰近Carmel及Westfield也傳出ICE執法活動。

印第安納波利斯市長霍格塞特(Joe Hogsett)表示，這波行動「沒有任何事先通知，也沒有說明程序或目的」，缺乏溝通已在社區造成困惑與恐懼。印第安納波利斯大都會警察局(IMPD)並未參與聯邦移民執法。

代表印城的民主黨聯邦眾議員卡森(André Carson)已向國土安全部(DHS)提出國會質詢，要求交代此次執法行動的規模、執法依據、參與人員與機構，以及今年以來印城和馬里昂郡(Marion County)究竟有多少人被拘留或逮捕。卡森並要求說明被捕者是否有刑事紀錄、持何種拘捕文件，以及是否曾與地方執法機構協調。

這波行動正值全美ICE逮捕人數攀升。根據紐約時報數據分析，ICE今年6月在全美逮捕約4萬3000人，7月增至約4萬9000人；7月被捕者多數沒有刑事起訴或定罪紀錄，過去曾因暴力犯罪被定罪者不到4%。

共和黨籍印州聯邦參議員班克斯(Jim Banks)則支持ICE執法，表示ICE人員是在執行職務，各級領袖應支持其任務。DHS發言人表示，ICE每周七天、全天候在全美50州執行國家移民法；但截至目前，DHS並未公布這波印城行動的逮捕總人數，也未證實是否屬一項正式的大規模執法行動。

精華 FAQ

  • 因為市府表示事前未接獲任何通知，也不清楚行動規模與目的；地方更傳出多起攔查與逮捕，引發社區恐懼，因而要求聯邦提高透明度。

  • 自8月31日起，地方團體通報超過135起疑似ICE活動，地點涵蓋東區、Westfield、Carmel等；但DHS尚未公布印城實際逮捕總數。

  • 市長霍格塞特與眾議員卡森要求DHS說明拘留人數、依據與是否協調地方警力；參議員班克斯則表示ICE是在執行職務，應獲支持。

ICE 印第安納州 移民

上一則

9/11仍有無名罹難者…3個沒答案的問題 傷口恐無法癒合

下一則

9/11恐襲25周年／悲劇促美國短暫團結 也埋下政治分裂種子

延伸閱讀

ICE執法轉趨低調 灣區逮捕今年同期增近70%

ICE執法轉趨低調 灣區逮捕今年同期增近70%
ICE皇后區木邊遊樂場、救濟站抓人 引恐慌

ICE皇后區木邊遊樂場、救濟站抓人 引恐慌
ICE紐約新州逮捕增 逾7成無犯罪紀錄

ICE紐約新州逮捕增 逾7成無犯罪紀錄
紐約市ICE拘捕今夏激增 逾四分之三被捕者無犯罪紀錄

紐約市ICE拘捕今夏激增 逾四分之三被捕者無犯罪紀錄

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危