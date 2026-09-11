印城ICE執法突增 市長要求DHS交代

印第安納波利斯市長霍格塞特(Joe Hogsett)針對ICE執法行動增加發表聲明。(市長臉書截圖)

印第安納州 印第安納波利斯(Indianapolis)近日移民 執法行動突然增加，多地傳出移民暨海關執法局(ICE )攔查及逮捕移民，引發地方官員要求聯邦政府提高透明度。市府表示，事前未接獲任何通知，也不清楚行動規模及目的。

當地移民權益觀察團體自8月31日起陸續通報ICE在市內展開攔查，短短數日已有超過135起疑似ICE活動通報，但聯邦政府迄今未公布當地實際逮捕人數。有社群媒體影片顯示，執法人員曾在東區追捕一名逃跑男子，男子穿越數個車道；另有民眾目擊東區加油站及西區Rockville Road有人遭拘捕。鄰近Carmel及Westfield也傳出ICE執法活動。

印第安納波利斯市長霍格塞特(Joe Hogsett)表示，這波行動「沒有任何事先通知，也沒有說明程序或目的」，缺乏溝通已在社區造成困惑與恐懼。印第安納波利斯大都會警察局(IMPD)並未參與聯邦移民執法。

代表印城的民主黨聯邦眾議員卡森(André Carson)已向國土安全部(DHS)提出國會質詢，要求交代此次執法行動的規模、執法依據、參與人員與機構，以及今年以來印城和馬里昂郡(Marion County)究竟有多少人被拘留或逮捕。卡森並要求說明被捕者是否有刑事紀錄、持何種拘捕文件，以及是否曾與地方執法機構協調。

這波行動正值全美ICE逮捕人數攀升。根據紐約時報數據分析，ICE今年6月在全美逮捕約4萬3000人，7月增至約4萬9000人；7月被捕者多數沒有刑事起訴或定罪紀錄，過去曾因暴力犯罪被定罪者不到4%。

共和黨籍印州聯邦參議員班克斯(Jim Banks)則支持ICE執法，表示ICE人員是在執行職務，各級領袖應支持其任務。DHS發言人表示，ICE每周七天、全天候在全美50州執行國家移民法；但截至目前，DHS並未公布這波印城行動的逮捕總人數，也未證實是否屬一項正式的大規模執法行動。