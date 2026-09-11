DHS: 經濟受創不能跟移民執法畫等號

針對芝加哥伊利諾大學最新研究指出，聯邦移民 執法升級對庫克郡造成重大經濟衝擊，國土安全部(DHS)提出反駁，稱不能將移民執法與地方經濟損失直接畫上等號。

國土安全部發言人發表聲明指出，如果「大量非法移民 」真的與良好經濟表現存在關聯，那麼前總統拜登(Joe Biden)任內的經濟理應更加繁榮。發言人並稱，「將這些罪犯從街頭移除，可讓社區對商家和消費者而言更加安全。」

國土安全部表示，目前全美移民暨海關執法局(ICE )逮捕的無合法身分移民中，近70%曾在美國遭刑事起訴或定罪。DHS並以此為依據，表示移民執法的目的之一是移除對公共安全構成威脅者。

對於芝加哥地區的「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)，國土安全部則表示，這項行動「完成了芝加哥庇護城市政治人物數十年來拒絕做的事」，包括降低犯罪，以及移除該部門所稱「最惡劣的犯罪非法移民」，避免其危害美國民眾。

國土安全部並提供一份ICE逮捕人員名單，稱其中包括幫派成員，以及曾因謀殺、掠奪性刑事性侵、加重非法使用武器、加重攻擊執法人員、持有爆裂物、竊盜、家庭暴力及酒駕或毒駕等罪名遭定罪者。

不過，DHS所稱「近70%」是ICE目前全國逮捕數據，並非「中途閃電戰」被捕者中有近70%具有犯罪紀錄。根據ICE前代理局長今年4月致伊州國會代表團的信件，約八成在「中途閃電戰」期間被拘留者沒有刑事定罪紀錄，與DHS引用的全國統計口徑不同。