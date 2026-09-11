移民執法致伊州庫克郡經濟年損12.6億元

去年9月8日起，國土安全部在芝市發動「中途閃電戰」行動，圖為去年9月28日芝市區出現大批移民執法人員。(本報檔案照)

川普政府在芝加哥 地區展開「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)屆滿一年，芝加哥伊利諾大學(UIC)公布最新研究指出，聯邦政府加強移民 執法後，拉美移民人口較集中的社區居民因移民執法升級而明顯減少跨區活動與消費，形成「足不出戶」(hunkering down)的寒蟬效應，估計一年內導致庫克 郡零售及餐飲商業活動流失12億6000萬元，地方政府並因此少收約1億700萬元銷售稅。

這份由芝加哥伊利諾大學城市研究所(UIC Great Cities Institute)8日發布的報告，題為「足不出戶：聯邦移民執法對伊州庫克郡造成的隱性經濟代價」(Hunkering Down: The Hidden Economic Cost of Federal Immigration Enforcement in Cook County, IL)，分析2025年1月川普重返白宮、聯邦政府強化移民執法後，庫克郡居民移動與消費模式的變化。

研究人員利用每周人流及經濟普查銷售數據，比較拉丁美洲出生人口比例較高社區居民，在移民執法加強前後跨區購物及用餐的變化。結果顯示，執法加強後最初19周，這些居民前往拉美人口比例較低地區零售商店的次數下降8.9%，前往餐廳下降9.9%。

影響並不限於購物及外食。研究發現，前往超市、藥房、加油站、銀行及醫療機構等生活必要場所的跨區行程也減少7.7%。研究同時未發現這些消費轉移到居民自己的社區或庫克郡以外，顯示部分商業活動實際消失。

郊區受到的衝擊尤其明顯。庫克郡郊區居民跨區前往零售商店的行程下降12.8%，約為芝加哥市區6.2%的兩倍。

研究實際觀察46周，估計期間流失約11億1000萬元商業活動；若推算至完整一年，則達12億6000萬元，並造成約1億700萬元地方銷售稅收入損失。

研究共同作者、芝加哥伊利諾大學大城市研究所副主任威爾森(Matthew Wilson)指出，跨區購物及消費下降並非短期現象，而是持續近一年。另一名共同作者José Miguel Acosta-Córdova表示，數據背後還可能存在無法量化的代價，包括延後就醫、取得食物或藥品更加困難，以及工作與家庭生活受到影響。

庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)表示，聯邦移民執法不僅讓移民家庭承受恐懼，也對商家、勞工及地方經濟造成重大干擾。

這項研究主要是反映聯邦移民執法整體升級對庫克郡造成的經濟影響。研究人員並指出，這項估算僅涵蓋可量化的零售與餐飲活動，尚未包括就業、醫療、教育及家庭生活等其他經濟與人道成本。