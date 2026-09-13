外地民眾租屋搜尋激增 芝市成熱門搬遷地

芝市近期來自外地民眾的租屋搜尋比重大幅增加，如趨勢持續，可能成為美國下一波人口搬遷值得關注的城市。(特派員黃惠玲／攝影)

房地產網站Zillow最新研究發現，紐約州的水牛城(Buffalo)、伊利諾州芝加哥 ，以及德州休士頓 (Houston)近期來自外地民眾的租屋搜尋比重大幅增加，其中芝加哥年增3.7個百分點。研究人員表示，這可能是人口即將移入的重要早期訊號，使芝加哥成為值得關注的潛在搬遷熱門市場。

Zillow研究團隊指出，與一年前相比，水牛城租屋搜尋中來自都會區以外民眾的比例增加4.2個百分點，增幅居三個受到關注城市之首；芝加哥增加3.7個百分點，休士頓則增加3.4個百分點。

這三座城市並非一般人預期會名列全美熱門搬遷市場前茅的城市，也正因如此，搜尋趨勢的明顯轉變格外受到研究人員注意。

Zillow首席經濟學家費雪(Mischa Fisher)表示，租屋往往是一個人嘗試移居新城市的第一步，在決定長期落腳甚至購屋前，不少人會先租房居住。因此，當某個城市的租屋物件突然吸引愈來愈多外地搜尋者，可能代表當地正形成一批潛在的新居民。

費雪指出，當水牛城與芝加哥的外地搜尋量較去年明顯上升，意味未來可能有更多外地人口遷入。

不過，若單純比較「外地搜尋者占所有租屋瀏覽的比例」，水牛城、芝加哥及休士頓並非全美最高。

Zillow資料顯示，北卡羅來納州洛麗(Raleigh)目前最受外地租屋族關注，當地高達59%的租屋頁面瀏覽來自都會區以外；康乃狄克州哈特福(Hartford)以55.1%居次，路易斯安納州的紐奧良(New Orleans)則以53.7%排名第三。

相較之下，水牛城、芝加哥及休士頓真正受到注意的原因，是外地搜尋比重「增加的速度」。意即這些城市未必已經是最多外地人搜尋租屋的市場，但過去一年外地租屋興趣正在迅速升高。

房地產業媒體RISMedia分析，這項趨勢不僅值得準備搬家的租屋族注意，對房東及房地產投資者而言同樣具有參考價值。

對芝加哥而言，這項數據尤其值得關注。芝加哥擁有龐大的就業市場、完整的大眾運輸系統及多元社區，與紐約、舊金山等沿海大城市相比，居住成本仍具有一定競爭力。「芝加哥房仲雜誌」(Chicago Agent Magazine)報導指出，外地租屋興趣增加，也可能伴隨房東在新上市出租物件中測試較高租金。

至於另外兩個受到關注的城市，水牛城相對較低的生活成本可能吸引希望降低住房支出的民眾；休士頓除了就業市場外，德州不徵收州個人所得稅，也是吸引外州居民的因素之一。