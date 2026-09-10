芝白襪球場擬搬離橋港 撇不知Amtrak計畫

白襪隊未來東主公布了一組可能的新球場開發案效果圖。該球場計畫位於芝加哥河南支流沿岸，並將同時規劃住宅、商業、零售及醫療設施等開發項目。（Canal Edge提供）

由於美國國鐵(Amtrak)維修設施搬遷將騰出南環區(South Loop)芝加哥 河畔土地，而白襪少數股東依什比亞(Justin Ishbia)正評估在該處興建新球場，在橋港區居民8日球場外對美鐵計畫表達強烈反對後，芝加哥白襪隊稍晚首度針對Amtrak該項計畫表態稱，在Amtrak公開宣布前，球隊「完全不知道」計畫的範圍與規模。

白襪隊在聲明中說：「在Amtrak公開宣布之前，白襪隊完全不知道Amtrak計畫的程度，包括其範圍與規模。」這項聲明也讓近期引發橋港居民強烈反彈的維修設施計畫，與白襪新球場構想之間的關係更受矚目。

Amtrak計畫將目前位於南環區河畔的維修作業，遷往白襪主場Rate Field以西的聯合太平洋鐵路(Union Pacific)鐵路場，並已取得超過6億元聯邦資金。

與此同時，開發商Canal Edge日前公布大型開發案「鐵路場」(The Railyards)最新效果圖，計畫在Amtrak現有南環區土地打造住宅、商業、零售及醫療設施，其中最受矚目的是一座以芝加哥市中心天際線為背景的全新白襪球場。

「鐵路場」位於羅斯福路(Roosevelt Road)與堅尼街(Canal Street)附近，沿芝加哥河向南延伸至18街，占地約48畝，緊鄰芝城華埠。開發商表示已簽約取得該河畔土地，規畫除球場外，也包括以大眾運輸為導向的住宅、商業空間及西北醫學中心(Northwestern Medicine)門診設施。

Canal Edge控股股東依什比亞同時是白襪少數股東，並與白襪主席瑞斯多夫(Jerry Reinsdorf)達成協議，可在2034年球季後取得購買球隊的選擇權。據報導，Canal Edge除了參與南環區土地開發，也將協助興建橋港區新的Amtrak維修設施，使兩項計畫更加緊密相連。

白襪證實，依什比亞近期已向球團提出The Railyards構想，雙方同意先進行數月交通、環境及場址可行性研究；只有研究結果顯示該處具有吸引力且可行，才會列入白襪未來新球場候選地點。球隊表示，目前仍處初步評估階段，尚未決定搬離橋港。白襪在州政府所有的Rate Field租約將於2029年球季後到期。

不過，橋港居民擔心，如果兩項計畫成真，社區不僅可能失去扎根百餘年的白襪，還將迎來大型列車維修設施。第11區區長李惠華(Nicole Lee)與庫克郡郡委員戴利(John Daley)已公開反對，形容白襪搬遷是對球隊扎根116年社區的「背叛」，尤其Rate Field僅35年歷史，當年更使用1億3700萬元納稅人補助興建。

相較之下，新球場預定地所在的第28區區長愛爾溫(Jason Ervin)對The Railyards較為開放，認同大型開發可能創造就業、改善交通並帶動南環區西南側經濟，但也提到任何公共投資都必須保障納稅人利益。

白襪隊未來東主公布了一組可能的新球場開發案效果圖。該球場計畫位於芝加哥河南支流沿岸，並將同時規劃住宅、商業、零售及醫療設施等開發項目。（Canal Edge提供）