美鐵維修站擬遷11區引眾憤 李惠華與數百居民上街頭

許多華人居民都手持抗議標語到場表態。(特派員黃惠玲／攝影)

美國鐵路(Amtrak)計畫將南環區(South Loop)列車維修設施遷入橋港區(Bridgeport)，同時芝加哥 白襪隊少數股東依什比亞(Justin Ishbia)提出將白襪主場從橋港遷往南環區Amtrak現址的構想，引發居民強烈反彈。第11區區長李惠華(Nicole Lee)痛批，這兩項計畫若同時推進，橋港將失去扎根逾百年的白襪隊，卻換來一座24小時運作的火車維修場，「就像一把刀刺進這個社區的心臟」。

李惠華與數百位橋港區居民在白襪球場前聚集，數十位華人高舉「強烈反對建立橋港火車維修站」表達心聲。伊州 首位華裔州眾議員 馬靜儀、庫克郡委員戴利(John Daley)、伊州國會眾議員逵利(Mike Quigley)、戴維斯(Danny Davis)、芝第3區區長杜威爾(Pat Dowell)、伊州審計長曼多扎(Susana Mendoza)、華埠更好團結聯盟主任陳本恩等人都到場聲援。

橋港區數百居民8日聚集白襪球場前發聲。(特派員黃惠玲／攝影)

Amtrak是在上月宣布，獲聯邦鐵路管理局最高5億7200萬元補助，在現有Union Pacific鐵路場興建新的中西部維修設施；整項工程規模約9億元，由Canal Edge LLC負責融資及興建，預計最快今年秋季展開相關工程。Amtrak表示，新設施可提高列車維修效率、減少服務中斷並改善可靠度。

李惠華說，Amtrak公布上述信息後召開過社區會議，宣布將現有維修設施遷至橋港住宅區附近，然而美鐵不打算進行完整的環境影響研究(Environmental Impact Study)，另居民不安。她表示，一座24小時運作的火車維修場緊鄰住宅，可能涉及柴油廢氣、噪音、震動等影響，在沒有充分環境評估前不應貿然推進。

現場居民及社區人士也要求Amtrak進行完整環境影響評估，並質疑以「類別排除」(categorical exclusion)方式免除全面環評。一名發言者指出，相關研究已記錄鐵路柴油廢氣、細懸浮及超細懸浮微粒、黑碳，以及長期噪音與震動可能帶來的健康風險；Amtrak自家監察長也曾記錄芝加哥設施一個月內超過500起重複怠速情況。「Amtrak卻要我們接受它自己都沒有完整研究的風險，我們不接受。」

爭議隨白襪新球場構想曝光進一步升高。依什比亞提出在南環區芝加哥河畔、Amtrak現有鐵路用地興建白襪新球場。李惠華表示，若將兩項計畫放在一起看，橋港可能「承受一座未來100年都存在的鐵路維修場」，同時留下沒有球隊、未來用途也尚無明確規畫的現有球場。

她指出，白襪已在橋港扎根116年，從華埠、Armour Square到橋港區，數代居民在球場周邊成長，不少居民在球場工作，工薪家庭也長年購買季票、商品及餐飲支持球隊，「我們的社區現在從各方面都感到非常不受尊重。」

當天多位市、州及聯邦民選官員到場聲援，議員並表示將聯名致函Amtrak董事會，反對在橋港住宅區興建24小時維修設施，要求另覓地點。居民則要求在任何計畫推進前完成全面環境影響評估，公開相關環境及健康風險，並真正納入社區意見。

11區區長李惠華(前)與社區代表、居民表達反對美鐵火車維修站遷入住宅區。(特派員黃惠玲／攝影)

8日到白襪球場聲援橋港區居民的社區代表與伊州眾議員馬靜儀(左三)。(特派員黃惠玲／攝影)

橋港區數百居民8日聚集白襪球場前發聲。(特派員黃惠玲／攝影)

國會眾議員戴維斯(前)發聲力挺社區民意。(特派員黃惠玲／攝影)