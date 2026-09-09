教授涉中未完整披露 俄州大210萬和解

俄亥俄州立大學因未向美國政府完整披露該校華裔教授及其實驗室人員與中國的關係，日前與美國司法部達成民事和解，並同意支付210萬元。(美聯社)

俄亥俄州 立大學(Ohio State University，OSU)因被指未向美國政府完整披露該校華裔教授及其實驗室人員與中國的關係，日前與美國司法部達成民事和解，並同意支付210萬元。

根據The Columbus Dispatch報導，該華裔教授為俄州大前地球科學教授及傑出大學學者沈嗣鈞(C.K. Shum)，長期從事衛星大地測量、海平面變化、地球動力學等研究。報導指出，沈獲得美國太空總署(NASA )及國家科學基金會(NSF)研究經費，其研究包括探討不同地球物理因素造成的全球海平面上升。沈目前已不再受僱於俄州大。

司法部於上月底宣布這項和解。案件涉及NASA及NSF提供給俄州大的研究補助。兩機構要求申請聯邦研究經費的大學，披露計畫主持人(PI)及共同主持人(co-PI)所獲得的外國政府支持等資訊，參與「千人計畫」。

司法部指稱，自至少2014年起，沈嗣鈞每年向俄州大系所提交的「教職員活動報告」(Faculty Activity Reports)中，已列出他在中國大學及中國國營研究機構擔任客座、兼任、訪問或顧問等職務，但這些資訊並未披露給NASA或NSF。

案件另一關鍵是中國「千人計畫」(Thousand Talents Program)。根據司法部和解協議，俄州大2019年9月得知沈嗣鈞參與千人計畫，沈也向校方承認參與該計畫。司法部將千人計畫形容為中國政府設立的人才招募計畫，目的在吸引擁有或能接觸外國科技智慧財產的人士。

俄州大隨後對沈展開內部調查，但司法部指出，校方直到四年後的2023年，才將相關情況通知NASA及NSF，並啟動對沈的校內紀律處分程序(formal disciplinary proceedings)。

聯邦調查還發現，沈嗣鈞實驗室其他人員也被指與中國機構有關聯或接受中方資助，和解協議並點名實驗室成員Yu Zhang。

司法部指出，自2011年起，聯邦法律禁止相關NASA研究補助款用於與中國、中國大學或中國所有企業進行雙邊合作。而俄州大在申請及執行相關聯邦研究補助時，未充分披露上述中國關係及資助。

俄州大發言人強森(Benjamin Johnson)則表示，是校方自行發現沈嗣鈞存在「不適當的外國關係」，並展開調查。校方隨後暫停沈擔任研究計畫主持人的資格、停止動用涉及此案的聯邦補助款、啟動紀律程序，並退還部分聯邦研究經費。

司法部民事司助理部長舒梅特(Brett A. Shumate)表示，接受聯邦政府科研經費的大學，必須在補助申請中完整披露所有外國資金，政府將持續追究未遵守披露要求的大學，以保障研究安全及聯邦資助的科研成果。

此案由司法部民事司、NASA及NSF監察長辦公室與聯邦調查局(FBI)共同處理。這筆210萬和解金由俄州大支付，沈嗣鈞本人並未因此案遭刑事起訴。校方否認相關指控，案件也未經法院判定誰應負法律責任。