伊州去年旅客消費創紀錄 首度突破500億大關

伊州芝加哥市千禧公園，為遊客造訪的必去景點。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州 州長普立茲克與伊州 商業及經濟機會廳(DCEO)4日宣布，伊州旅遊業2025年旅客消費達到502億元，創下該州史上首度突破500億大關，此外，到伊州遊客也達到約1.15億人，全年創造3.72億元飯店稅收最高紀錄。

普立茲克表示，旅遊業成長不僅支持地方企業、創造就業機會，也進一步強化州經濟，同時向外界展現伊州豐富的人文、景點及旅遊體驗。

根據旅遊經濟(Tourism Economics)提供的數據，2025年旅客消費較前一年成長3.5%，達到502億元，歷史上首次突破500億美元大關。旅客到訪及消費帶來的整體經濟影響達880億元，並創造約49億元直接州及地方稅收，凸顯旅遊業已成為推動全州各地經濟成長的重要力量。

推動旅遊業成長的因素之一，是伊州屢獲獎項的「所有地點的中點」(Middle of Everything)旅遊宣傳活動。州府表示，2025年該活動額外促成約278萬趟旅程，並帶來約9.04億元旅客消費。

伊州住宿業同樣表現強勁，全年創造創紀錄的3.72億元飯店稅收。伊州在2025財政年度也持續加大對旅遊及觀光 產業的投資，提供超過330萬元補助金，協助各地社區發展旅遊項目、提升景點品質並鼓勵遊客過夜。相關資金也協助各旅遊目的地改善遊客體驗，並為2026年兩項重要里程碑提前準備，包括66號公路百年紀念及美國建國250周年。

伊州商業及經濟機會部主任李查德斯(Kristin Richards)表示，持續成長的旅遊經濟顯示，將旅遊業作為經濟發展策略具有重要價值。她指出，州府透過提升旅遊景點、發展大型活動、拓展國際旅遊市場，以及強化戶外休閒等措施，持續增加吸引旅客前來伊州的理由。

伊州目前也進一步擴大對戶外休閒產業的重視，在DCEO旅遊辦公室內設立專責單位，協助各地善用自然資源吸引遊客，並提升伊州作為主要旅遊目的地的長期競爭力。