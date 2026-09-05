我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

伊州去年旅客消費創紀錄 首度突破500億大關

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊州芝加哥市千禧公園，為遊客造訪的必去景點。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州芝加哥市千禧公園，為遊客造訪的必去景點。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州長普立茲克與伊州商業及經濟機會廳(DCEO)4日宣布，伊州旅遊業2025年旅客消費達到502億元，創下該州史上首度突破500億大關，此外，到伊州遊客也達到約1.15億人，全年創造3.72億元飯店稅收最高紀錄。

普立茲克表示，旅遊業成長不僅支持地方企業、創造就業機會，也進一步強化州經濟，同時向外界展現伊州豐富的人文、景點及旅遊體驗。

根據旅遊經濟(Tourism Economics)提供的數據，2025年旅客消費較前一年成長3.5%，達到502億元，歷史上首次突破500億美元大關。旅客到訪及消費帶來的整體經濟影響達880億元，並創造約49億元直接州及地方稅收，凸顯旅遊業已成為推動全州各地經濟成長的重要力量。

推動旅遊業成長的因素之一，是伊州屢獲獎項的「所有地點的中點」(Middle of Everything)旅遊宣傳活動。州府表示，2025年該活動額外促成約278萬趟旅程，並帶來約9.04億元旅客消費。

伊州住宿業同樣表現強勁，全年創造創紀錄的3.72億元飯店稅收。伊州在2025財政年度也持續加大對旅遊及觀光產業的投資，提供超過330萬元補助金，協助各地社區發展旅遊項目、提升景點品質並鼓勵遊客過夜。相關資金也協助各旅遊目的地改善遊客體驗，並為2026年兩項重要里程碑提前準備，包括66號公路百年紀念及美國建國250周年。

伊州商業及經濟機會部主任李查德斯(Kristin Richards)表示，持續成長的旅遊經濟顯示，將旅遊業作為經濟發展策略具有重要價值。她指出，州府透過提升旅遊景點、發展大型活動、拓展國際旅遊市場，以及強化戶外休閒等措施，持續增加吸引旅客前來伊州的理由。

伊州目前也進一步擴大對戶外休閒產業的重視，在DCEO旅遊辦公室內設立專責單位，協助各地善用自然資源吸引遊客，並提升伊州作為主要旅遊目的地的長期競爭力。

精華 FAQ

  • 根據州府公布數據，2025年伊州旅客消費達502億元，年增3.5%，首次突破500億元；全年到訪遊客約1.15億人，並創下3.72億元飯店稅收的歷史新高。

  • 旅客到訪與消費合計帶來880億元整體經濟影響，並創造約49億元直接州及地方稅收，顯示旅遊業已成為支撐地方企業、帶動就業與促進全州成長的重要動能。

  • 州府透過屢獲獎項的Middle of Everything宣傳活動、補助各地旅遊項目、拓展國際市場及強化戶外休閒等方式，並為2026年66號公路百年與美國建國250周年提前布局。

觀光 伊利諾州 伊州

上一則

密州5歲華童去年被高壓氧治療燒死 安全經理判刑19個月

下一則

經營近200年費城自然科學院博物館 9月底關閉

延伸閱讀

舊金山旅遊業明顯復甦 今年將迎百億商機

舊金山旅遊業明顯復甦 今年將迎百億商機
伊州公路通行費 明年起調高6成 州府年增10億收入

伊州公路通行費 明年起調高6成 州府年增10億收入
法官駁回伊州限ICE權限 移民執法可擴大

法官駁回伊州限ICE權限 移民執法可擴大

川普整頓CDL 伊州長抨擊：以司機外貌、口音為攻擊目標

川普整頓CDL 伊州長抨擊：以司機外貌、口音為攻擊目標

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」
川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易

川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易