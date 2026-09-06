NASCAR街頭賽車 明年不會重返芝市舉辦

納斯卡街頭賽車(NASCAR)曾在2023年至2025年於芝城連續舉辦三年。(本報檔案照片)

納斯卡街頭賽車(NASCAR)日前確認，2027年不會重返芝加哥 葛蘭特公園(Grant Park)舉行街道賽，而會改在6月25日至27日至位於芝城 西南郊朱麗葉市(Joliet)的Chicagoland Speedway舉行。

NASCAR表示，儘管各方一直努力，希望讓芝加哥街道賽在2027年回歸，但最終未能達成協議。不過，NASCAR稱仍致力於芝加哥地區，未來不排除再次舉辦芝加哥街道賽。

市府官員此前已表明，希望避免在7月4日美國國慶周末舉辦賽事。NASCAR於2023年至2025年的芝加哥街道賽，均在國慶周末舉行。

芝市中心第2區區長霍普金斯(Brian Hopkins)表示，雙方談判原本進展尚可，但最終「時間用完了」。他說，如果雙方有更多時間，可能有機會完成2027年的協議。

芝加哥市長辦公室表示，市府對NASCAR繼續在芝加哥設立辦公室並持續與芝加哥公立學校合作感到高興，並表示未來仍願意討論NASCAR重返芝加哥的可能性。

這項決定也代表NASCAR今年稍早「暫停」芝加哥街道賽後，原本計畫2027年回歸市中心的構想再次生變。NASCAR此前曾表示，2026年暫停賽事是為了尋找更合適的比賽日期，以及改善賽事營運效率，目標仍是2027年回到芝加哥。

NASCAR同時曾向伊利諾州政府爭取1500萬元補助，用於明年的芝加哥賽事，但州政府最終只在下一年度預算中撥出500萬元。

NASCAR營運長甘迺迪(Ben Kennedy)此前坦言，芝加哥街道賽過去3年都處於虧損狀態，但公司將賽事視為一項「投資」，希望藉此吸引新車迷並擴大NASCAR運動的影響力。

除了賽事日期外，財務條件也是芝加哥是否同意NASCAR回歸的重要爭議。多名市議員批評，現有合約對NASCAR較為有利，芝加哥卻必須承擔道路整修、警察加班及葛蘭特公園長時間封閉等成本。

芝34區區長康威(Bill Conway)表示，他仍希望芝加哥與NASCAR未來能達成一項在物流及財務上都合理的協議，並稱「希望2028年可以做成」。