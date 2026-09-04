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密蘇里核准辱華字眼車牌 亞裔震驚將申訴

特派員黃惠玲／綜合報導
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密蘇里州核發車牌機構稱，所有個人化車牌都必須經過三級審查，最後一階段還包括法律部...
密蘇里州核發車牌機構稱，所有個人化車牌都必須經過三級審查，最後一階段還包括法律部門審核。(密州稅務廳官網)

密蘇里州聖路易市一家Schnucks連鎖超市外，日前有民眾發現一輛汽車的個人化車牌上，出現針對亞裔的貶義字眼，該車牌寫著「CH＊NK-4」，而「CH＊NK」為英文中針對華人及亞裔的歧視性用語，目擊者詹姆斯(James)表示，他是第二代亞裔，看到這面車牌後，不僅感到震驚，也勾起過去遭受種族歧視的痛苦回憶。

事發地點位於聖路易市Gravois大道、Hampton大道附近。詹姆斯接受聖路易地方電視台First Alert 4訪問時說，自己從小經常被人以這個詞辱罵，「所以成長過程有時相當艱難」。他指出，新冠疫情期間，這個詞也經常被用來侮辱華裔，以及其他亞裔族群。

詹姆斯說，當他看到這個帶有歧視性字眼的個人化車牌時，感到十分震驚和失望。他質疑，這樣具有仇恨意味的種族歧視用語，為何能通過密蘇里州稅務廳(Missouri Department of Revenue，MDOR)的審核。

根據「堪薩斯城星報」日前公布的資料，密蘇里州稅務廳(Missouri Department of Revenue，MDOR)在2025年7月1日至2026年6月30日期間，共拒絕273個個人化車牌申請。其中包括含有粗俗字眼及「FK0BAMA」等內容的車牌。

密蘇里州對個人化車牌有明確規定，車牌內容不得「淫穢、褻瀆、明顯具有冒犯性，或蔑視任何種族或族群」，也不得違反一般社會對良好品味或道德規範的要求。

針對此次爭議，MDOR策略與通訊主任錢尼(JoDonn Chaney)表示，所有個人化車牌都必須經過三級審查，最後一階段還包括法律部門審核。他指出，由於車牌可使用的字元數有限，申請人經常會使用自己的名字或姓氏部分字母，「這起案例也是如此」。他並表示，任何因個人化車牌內容感到受到冒犯的人，都可以向MDOR提出反映。

此次事件也受到亞裔組織「非常亞裔基金會」(Very Asian Foundation)關注，該組織董事會成員尼波(Claire Nipper)表示，這個車牌「似乎違反密蘇里州自身的標準與法律」，過去也有媒體報導，MDOR曾拒絕一些冒犯性不及該車牌的申請。她並表示，有些人可能不了解這個詞具有深刻的歧視歷史，以及它對亞裔社群造成的傷害，希望這次事件能成為讓民眾了解相關歷史的契機，也希望MDOR今後能更加重視此類問題。

密蘇里當地媒體First Alert 4回顧一起2001年的類似案件。當時MDOR批准了一個含有「ARYAN」字樣的個人化車牌。「Aryan」與納粹意識形態有關，但密蘇里州法院最終以言論自由權為由，允許該車牌使用。

根據報導，詹姆斯計畫向MDOR提出申訴，要求州政府進一步說明，為何這面具有爭議性的個人化車牌能通過審核，以及政府對其他種族歧視性文字又採取何種標準。

精華 FAQ

  • 該車牌寫著「CH＊NK-4」，其中「CH＊NK」是針對華人及亞裔的歧視性用語，因此被認為帶有明顯辱華與冒犯意味，讓目擊者與亞裔社群都相當震驚。

  • 詹姆斯表示自己是第二代亞裔，從小就常被這個詞辱罵，成長過程因此很艱難；他也指出疫情期間該詞更常用來侮辱華裔與其他亞裔，因此看到車牌後深感痛苦。

  • MDOR表示個人化車牌需經三級審查，最後還會由法律部門把關，民眾若覺得內容冒犯可提出反映；但這次事件也引發外界質疑，認為審核標準可能未落實。

亞裔 種族歧視 華裔

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