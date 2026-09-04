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熱到鐵橋卡死 芝加哥市中心交通癱瘓4.5小時

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥市區的多座鐵橋，每年夏季期間的每個周三都會升起，以讓船隻通過。(特派員黃惠...
芝加哥市區的多座鐵橋，每年夏季期間的每個周三都會升起，以讓船隻通過。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市中心3日爆發嚴重交通癱瘓，著名的湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)大鐵橋因高溫引發「熱膨脹」(thermal expansion)，升起後無法順利下降鎖定，導致這條繁忙的主幹道雙向封閉長達4.5小時，數萬名通勤族受困。消防局甚至緊急抽取密西根湖水為橋樑噴水降溫才得以解危。

芝加哥交通局(CDOT)表示，該大橋當天上午10時許依法配合船隻通過而升起，隨後即因高溫導致金屬組件膨脹卡死。當晚市區遠南側的托倫斯大道(Torrence Ave)大橋亦傳出類似熱卡事件。

這場橋樑危機源於襲捲當地的異常酷熱。芝加哥剛經歷了40年來最熱的9月開端，1日氣溫高達華氏93度，創下自1984年以來同日最熱紀錄。氣象部門也連續兩天發布高溫警訊(Heat Advisory)。

針對交通大亂， 區長霍普金斯(Brian Hopkins)表示將推動修法，賦予交通局在極端高溫期間拒絕升橋申請的裁量權，避免水上航權優先的規定癱瘓全城交通。同時，聯邦檢驗報告顯示該大橋已有中度至重度腐蝕、亟待大修，亦引發各界對老舊基礎設施耐受極端氣候的關注。

精華 FAQ

  • 位於湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)的大鐵橋在升起後，因金屬受高溫膨脹而無法順利下降鎖定，成為這次交通癱瘓的主因。

  • 該橋故障使湖濱大道雙向封閉長達4.5小時，數萬名通勤族因此受困，芝加哥市中心交通一度幾近癱瘓。

  • 區長霍普金斯表示將推動修法，賦予交通局在極端高溫期間拒絕升橋申請的裁量權，以免水上航權優先再度癱瘓全城交通。

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