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勞工節長周末 芝加哥2大機場迎171萬旅客

特派員黃惠玲／綜合報導
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芝加哥歐海爾機場於勞工節長周末，將迎來超過141萬旅客。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥歐海爾機場於勞工節長周末，將迎來超過141萬旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

勞工節長周末將迎來大批出遊人潮，芝加哥地區9月3日至8日兩座機場預計迎來超過171萬名旅客，其中歐海爾機場旅客量較去年同期增加5.9%；波士頓因列入AAA全美第三熱門旅遊目的地，4日預料出現最繁忙交通，而當地平均汽油價格已升至每加侖4.30元，較去年勞工節高出逾1元。

伊利諾州交通廳(IDOT)宣布，為減少勞工節假期交通受到道路施工影響，可能的施工封閉車道將重新開放。非緊急道路封閉措施將從4日(周五)下午3時起暫停，至9月7日(周一)晚上11時59分恢復。

不過，部分施工路段整個假期仍將維持車道封閉，駕駛人應預留額外時間，並注意施工區交通變化及道路標誌，遵守速限、避免使用手機，同時留意施工人員與工程設備。當局也提醒民眾全程繫安全帶，切勿酒後駕車。

芝加哥航空局(CDA)表示，根據航空公司預估，9月3日至9月8日期間，芝加哥歐海爾及中途兩座機場將迎來超過171萬名旅客。其中，歐海爾機場預計接待超過141萬名旅客，較2025年同期增加5.9%，6日預計是最繁忙的一天，單日旅客量超過26.1萬人。

中途機場則預計迎來近30萬名旅客，較去年增加2.3%。7日(周一)料為最繁忙日，預計近5.8萬名旅客抵達。

波士頓方面，AAA資料顯示，波士頓是今年全美第三熱門旅遊目的地，排名僅次於西雅圖及奧蘭多。國際旅遊熱門目的地則包括羅馬、巴塞隆納，以及加拿大哈利法克斯與溫哥華。

不過，假期旅遊成本也持續攀升。勞工節前一周，波士頓平均汽油價格已達每加侖4.30元，而2025年勞工節期間平均價格為3.19元。此外，食品及其他旅遊支出也增加。AAA預測，4日將是租車取車最繁忙的一天。

交通方面，4日下午3時30分左右，波士頓至羅德島普羅維登斯(Providence, Rhode Island)路段可能出現最嚴重壅塞，車程至少需要92分鐘。當局提醒民眾，即使假期沒有遠途出遊，也應預留更多時間，並做好道路車流增加的準備。

精華 FAQ

  • 芝加哥航空局預估，9月3日至9月8日期間，歐海爾與中途兩座機場合計將接待超過171萬名旅客，其中歐海爾機場占大宗。

  • IDOT宣布，非緊急道路封閉將自4日周五下午3時起暫停，並於9月7日周一晚上11時59分恢復，以減少勞工節假期受施工影響。

  • 波士頓被AAA列為全美第三熱門旅遊目的地，但平均汽油價已升至每加侖4.30元，4日下午車流最塞，租車取車也預料最繁忙。

芝加哥 油價 波士頓

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