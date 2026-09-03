川普整頓CDL駕訓學校 伊州長批針對移民 打擊卡車運輸鏈

伊州州長辦公室抨擊聯邦整頓卡車駕照行動，將衝擊卡車運輸人力及供應鏈。(特派員黃惠玲／攝影)

聯邦司法部(DOJ)8月31日緊急關閉110家商業駕照(CDL)駕訓學校，指這些學校與逾5000名未能通過英語能力測試的駕駛有關；另有160家駕訓學校因設施不足或聘用未取得執照的教官而遭關閉，伊利諾州也受到這波聯邦行動波及。對此，伊州 州長辦公室抨擊，聯邦這波整頓行動，是在「以卡車司機的外貌或說話方式為攻擊目標」。

目前尚不清楚被關閉的學校中有多少位於伊州。不過，伊州南區聯邦檢察官魏因霍夫特(Steven Weinhoeft)及中區聯邦檢察官吉摩爾(Greg Gilmore)均被列入聯邦政府成立的大型工作小組，負責進一步稽核其他CDL駕訓學校。

聯邦政府負責制定CDL考試標準，各州則負責核發駕照。伊州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)辦公室表示，伊州依照全國性規範辦理相關業務，對聯邦政府最新行動暫不予置評。

伊州州長普立茲克辦公室則抨擊聯邦這波整頓行動，是在「以卡車司機的外貌或說話方式為攻擊目標」。普立茲克辦公室表示，政府以安全為名撤銷數百家駕訓學校資格，不僅無法讓道路更安全，反而可能打擊美國重要的卡車運輸人力及供應鏈，而目前全國本身就面臨卡車司機短缺問題。

根據聯邦規定，CDL持有人及申請人必須證明其「合法居留身分及居住地」。伊州則規定，CDL考試只能以英文進行。這項規定源自近30年前的一起駕照賄賂醜聞，當年部分駕照遭非法核發，事件最終導致已故前伊州州長萊恩(George Ryan)遭聯邦定罪。

此次聯邦工作小組成立之際，川普 政府同時要求取得全國數千名CDL持有人的敏感資料庫。伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)已聯合其他20州檢察長提告，試圖阻止聯邦政府取得相關資料。

川普政府此前威脅，如果美國汽車管理者協會(AAMVA)不交出過去5年的「商業駕駛執照資訊系統」(CDLIS)資料，將削減逾1000萬元聯邦經費。該資料庫自1980年代末建立，用於協助各州確認跨州申請CDL者的資格。

羅武等州檢察長則指控，聯邦政府在未與各州充分協商下，企圖建立自己的駕駛資料庫，且缺乏處理社會安全號碼等敏感個資的適當保障措施，因此違反州及聯邦法律。