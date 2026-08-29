我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

BTS席捲芝城 麥當勞推能量飲料K-pop派對

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
出席者熱情參與各種趣味活動。(特派員黃惠玲／攝影)
出席者熱情參與各種趣味活動。(特派員黃惠玲／攝影)

配合K-pop熱潮及BTS暌違多年重返芝加哥麥當勞27日在芝加哥克拉克街(Clark Street)門市舉辦「演唱會前先喝一杯(The Pre-Show Sip)」活動，邀請K-pop歌迷在演唱會前聚會、品嘗全新飲品並參與舞蹈、遊戲及拍照活動，其中最新推出的Red Bull® Dragonberry Energizer成為活動焦點。

這場K-pop主題活動於27日下午2時至5時，在克拉克街麥當勞門市舉行，活動主打「演唱會前先喝一杯」概念，讓歌迷在進場聽歌前先聚集交流、拍照及參與互動活動。

麥當勞此次活動同時配合其最新飲品系列推出，現場提供7款全新特色飲品，其中包括最新上市的Red Bull Dragonberry Energizer。這款飲品將Red Bull能量飲料與龍果風味結合，麥當勞自8月17日起在部分門市推出。

除了飲品體驗，活動也安排多項K-pop元素，包括舞者帶領現場民眾參與編舞挑戰、K-pop知識問答及粉絲互動遊戲，並設置適合歌迷拍照、製作社群媒體內容的場景。

活動還邀請社群媒體創作者Michael Le、K-pop Cowboy Luluboi，以及麥當勞吉祥物Ronald McDonald和Grimace等現身，與歌迷互動；還有出席者穿上創意十足的「麥當勞女孩」現身，立即成為現場拍攝焦點。此外，活動中推出多個趣味活動，包括自制杯套、即席舞蹈等，氣氛熱絡，主辦單位並準備麥當勞相關贈品，送完為止。

此次活動選在BTS芝加哥演唱會前舉行，也讓芝加哥市中心的K-pop氣氛提前升溫。BTS於27日及28日在Soldier Field舉行「ARIRANG」世界巡迴演唱會，這也是該團相隔約7年再度回到芝加哥演出，兩場演出均已售罄，吸引大批粉絲從各地前來。

麥當勞表示，「The Pre-Show Sip」希望仿照歌迷在演唱會前聚會的文化，打造一個讓粉絲「喝一杯、社交、創作內容並準備迎接演唱會」的K-pop主題體驗。

麥當勞推出多種全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞推出多種全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞推出7款全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞推出7款全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞推出7款全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞推出7款全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)

現場互動遊戲、歌迷拍照、製作社群媒體內容的活動，參與熱烈。(特派員黃惠玲／攝影)
現場互動遊戲、歌迷拍照、製作社群媒體內容的活動，參與熱烈。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞推出多種全新飲料。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞推出多種全新飲料。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞27日在芝加哥克拉克街(Clark Street)門市舉辦「演唱會前先喝一...
麥當勞27日在芝加哥克拉克街(Clark Street)門市舉辦「演唱會前先喝一杯(The Pre-Show Sip)」，氣氛熱絡。(特派員黃惠玲／攝影)

舞蹈挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)
舞蹈挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

現場還有手製杯套活動。(特派員黃惠玲／攝影)
現場還有手製杯套活動。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞叔叔吸引許多出席者合影。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞叔叔吸引許多出席者合影。(特派員黃惠玲／攝影)

出席者穿上創意十足的「麥當勞女孩」(中)，一現身立刻成為拍攝焦點。(特派員黃惠玲...
出席者穿上創意十足的「麥當勞女孩」(中)，一現身立刻成為拍攝焦點。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞精典吉祥物奶昔大哥(Grimace)近期爆紅，全身顏色與BTS代表色紫色完...
麥當勞精典吉祥物奶昔大哥(Grimace)近期爆紅，全身顏色與BTS代表色紫色完全吻合。(特派員黃惠玲／攝影)

麥當勞推出全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)
麥當勞推出全新特色飲品。(特派員黃惠玲／攝影)

出席者熱情參與各種創意活動。(特派員黃惠玲／攝影)
出席者熱情參與各種創意活動。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 活動配合BTS暌違約7年重返芝加哥演出，以及K-pop熱潮而舉辦，讓粉絲在進場前先聚會、交流並感受演唱會氣氛。

  • 現場提供7款新特色飲品，其中焦點是Red Bull Dragonberry Energizer，將Red Bull能量飲料與龍果風味結合，並已在部分門市推出。

  • 活動設有舞蹈挑戰、K-pop知識問答、粉絲遊戲、拍照場景與創作者互動，還準備麥當勞贈品，營造可社交又適合製作內容的現場。

芝城 麥當勞 芝加哥

上一則

佛光山宗史館—佛光山開山祖師星雲大師常設展 9月3日起嶄新重現

下一則

支持率跌谷底 川普卻自封「最偉大總統」 自評超越華盛頓、林肯

延伸閱讀

T.O.P台北見面會 柯震東興奮追星：人生第一次接偶像下班

T.O.P台北見面會 柯震東興奮追星：人生第一次接偶像下班
韓流席捲洛城 KCON LA三天盛會吸引全球粉絲朝聖

韓流席捲洛城 KCON LA三天盛會吸引全球粉絲朝聖
「航海王」確定與麥當勞和「海綿寶寶」聯名開心樂園餐

「航海王」確定與麥當勞和「海綿寶寶」聯名開心樂園餐
麥當勞快樂兒童餐新玩偶 凱蒂貓再度登場

麥當勞快樂兒童餐新玩偶 凱蒂貓再度登場

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
波音C-17全球霸王Ⅲ運輸機。示意圖，非文中飛機。(歐新社)

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

2026-08-25 11:26
學生宿舍裡訂製的櫥櫃，藏著迷你小冰箱。（美聯社）

Z世代花兩萬元布置宿舍影片引起網路瘋傳 不同世代價值觀形成對比

2026-08-26 08:02

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照