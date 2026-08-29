我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

角逐芝市長 曼多扎承諾爭取華埠高中

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅施美英(左)、徐曙明(右)都對曼多扎(中)到訪華埠表示歡迎。(特派員黃惠玲／攝...
梅施美英(左)、徐曙明(右)都對曼多扎(中)到訪華埠表示歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市長參選人、伊利諾州審計長曼多扎(Susana Mendoza)26日出席芝加哥華埠支持餐會時表示，若成功當選，將把爭取華埠長者的權益與教育資源列為施政核心，全力推動在當地興建一座專為華裔長者打造的專業護理機構，並回應社區多年來的強烈訴求，努力爭取在華埠建立一所服務在地學子的公立高中。

她出席由梅施美英主持的支持餐會時說，「在我的華埠傾聽之旅中，聽到了許多聲音。有許多人和我談到，這裡非常需要一座專業的護理機構，好讓我們能夠重視並照顧我們的長者。一座能切合華裔社區需求的護理機構，這是我將會非常努力去達成的目標。」

曼多扎也提到，還有許多人和我談到，這個社區非常需要一所能服務在地學子的高中，如果當選，她承諾會努力落實。

她說，華埠居民繳了那麼多稅，卻沒有獲得相應回饋，例如，有非常多資金投入了經過華埠的紅線地鐵項目，但居民權益卻沒有被真正考慮，她承諾上任後將停止對小企業與居民漫無止境地加稅，確保稅款確實轉化為實質的社區福利與安全保障。

針對社區關心的治安議題，她主張建立嚴格的問責機制，同時也將強化跨族群團結，維護華埠作為芝加哥經濟與觀光樞紐的地位。

曼多扎提及其擔任伊州審計長10年間，成功使伊州信用評級提升11次，並將廠商付款周期由210個工作天大幅縮短至13天。她表示，自己已選擇放棄連任審計長，全心投入芝加哥市長選舉，展現破釜沉舟的決心。

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華在致詞時對曼多扎表達高度支持，指她具備10年州議員、五年市文務官及10年州審計長的完整資歷。

陳增華說，曼多扎出身草根，長年深入華埠與北區華埠傾聽民意，展現出堅韌與果斷的領導力。在芝加哥面臨財政赤字與治安危機的轉折點上，他呼籲華埠社區積極動員，共同透過選票塑造芝加哥的未來。

當天出席的華社民眾，也紛紛提出有關小企業商家面臨的困境，例如營業執照核發時間過長，均獲得曼多扎的詳細回應。

曼多扎(前排中)與支持者。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(前排中)與支持者。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎(中)與梅素蘭(左)、陳增華(右)。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(中)與梅素蘭(左)、陳增華(右)。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎回答出席支持者的提問。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎回答出席支持者的提問。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎(右六)訪華埠爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(右六)訪華埠爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎(右四)與華裔支持者。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(右四)與華裔支持者。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎(前右四)與華裔支持者。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(前右四)與華裔支持者。(特派員黃惠玲／攝影)

曼多扎(前左五)訪華埠爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)
曼多扎(前左五)訪華埠爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 她表示會把華埠長者權益與教育資源列為施政核心，優先推動興建專為華裔長者打造的專業護理機構，並努力爭取在華埠設立服務在地學生的公立高中。

  • 她指出華埠居民繳了很多稅，卻未獲相應回饋，批評紅線地鐵等項目投入龐大但未真正照顧居民權益；她承諾上任後停止對小企業與居民漫無止境加稅，讓稅款轉化為社區福利。

  • 華埠更好團結聯盟創辦人陳增華高度支持她，認為她具備10年州議員、5年市文務官及10年州審計長資歷，長年深入社區傾聽民意，有能力在財政與治安危機下帶領芝加哥。

華埠 芝加哥 華裔

上一則

佛光山宗史館—佛光山開山祖師星雲大師常設展 9月3日起嶄新重現

下一則

支持率跌谷底 川普卻自封「最偉大總統」 自評超越華盛頓、林肯

延伸閱讀

副州長候選人歐德思訪曼哈頓華埠 聆聽民瘼

副州長候選人歐德思訪曼哈頓華埠 聆聽民瘼
羅偉華埠拉票力推C提案 喊確保住房穩定、不會新增稅項

羅偉華埠拉票力推C提案 喊確保住房穩定、不會新增稅項

DSA眾議員候選人易雅博訪中華公所 盼深化華社合作

DSA眾議員候選人易雅博訪中華公所 盼深化華社合作
芝Amtrak大型維修站遷華人聚居區 區長、居民強烈反對

芝Amtrak大型維修站遷華人聚居區 區長、居民強烈反對

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
波音C-17全球霸王Ⅲ運輸機。示意圖，非文中飛機。(歐新社)

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

2026-08-25 11:26
學生宿舍裡訂製的櫥櫃，藏著迷你小冰箱。（美聯社）

Z世代花兩萬元布置宿舍影片引起網路瘋傳 不同世代價值觀形成對比

2026-08-26 08:02

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照