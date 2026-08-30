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房稅又漲 芝華人聚居橋港區稅單增274元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝城房地產稅的漲幅，讓許多屋主都大喊吃不消。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城房地產稅的漲幅，讓許多屋主都大喊吃不消。(特派員黃惠玲／攝影)

庫克郡2025年度房產稅帳單預計將於8月底前寄出，庫克郡財長派派斯(Maria Pappas)辦公室最新分析顯示，庫克郡房產稅總額已連續32年增加。其中住宅房產價值上升速度明顯高於商業房產，住宅屋主的稅負持續增加，房產稅漲幅也高於2.7%的通貨膨脹率。其中華人聚居的橋港區(Bridgeport)，房稅中位數增加274元。

報告指出，2025年庫克郡住宅房產總價值上升6.84%，帶動住宅房產稅帳單增加5.34%，總計約6億元。住宅屋主2025年承擔約58%的全部房產稅負，比率與前一年度大致相同。

相比之下，商業房產價值僅增加0.2%，難以抵消住宅房產價值的上升。去年庫克郡整體房產稅徵收總額(tax levy)則增加近4%。

新冠疫情期間，芝加哥市中心許多辦公大樓入住率下降，導致房產價值下跌，企業房產稅帳單一度下降近20%。相較之下，住宅房產在2021至2023年重新評估周期中，稅單平均增加超過16%，部分屋主的漲幅更高。

2025年，芝加哥住宅房產承擔全郡房產稅增加額約20%，相當於約1.2億元。芝加哥部分社區的房產稅也明顯上升。橋港區及羅根廣場(Logan Square)的房產稅中位數各增加274元；西城(West Town)及北中心(North Center)則增加超過350元。

以漲幅計算，道格拉斯區(Douglas)房產稅中位數增加6.23%，上城區(Uptown)及英格伍德區(Englewood)分別增加5.48%及5.21%。

2025年度重新評估的庫克郡北郊住宅房產，稅負增加幅度尤其突出，整體房產稅增加近10%，合計約增加3.6億元。

其中，學區傑出的New Trier Township房產稅中位數暴增27.8%，平均增加超過7800元；Prospect Heights及Melrose Park的房產稅也各增加近21%，中位數增幅超過1200元。

北郊部分商業房產同樣面臨沉重稅負。Niles、Wheeling及Norwood Park等未建制地區，部分企業房產稅中位數增加約20%至30%。

南郊部分地區稅負反而下降。University Park的2025年房產稅中位數下降近30%，Ford Heights則下降8%。

庫克郡2025年度房產稅帳單原定7月寄出，但因行政作業延誤，預計在8月31日前寄出，10月1日繳款截止。

此外，2026年度房產稅申訴已開放預先申請。庫克郡房產稅申訴委員會(Board of Review)呼籲居民及早檢視房產估值，尤其近期受到暴風雨等天災造成房屋損害的屋主，可考慮提出申訴。

精華 FAQ

  • 庫克郡房產稅總額已連續32年增加，2025年度帳單原定7月寄出，因行政延誤改為8月31日前寄出，繳款截止日為10月1日。

  • 因2025年住宅房產總價值上升6.84%，帶動住宅稅單增加5.34%，約6億元；商業房產價值僅增0.2%，難以抵銷住宅評估上漲。

  • 橋港區與羅根廣場中位數各增274元，西城與北中心增逾350元；北郊New Trier Township暴增27.8%，而University Park近30%、Ford Heights 8%則下滑。

芝加哥 庫克 華人

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