電單車受傷入院人數增加，其中又以青少年為大宗。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 新州電單車傷患在3年內暴增，2025年急診人次達1676人，主要集中於青少年與年輕男性；雖已立法管制，安全改善仍受質疑。

新澤西州 衛生廳10月公布最新數據，2023至2025三年來騎電動單車受傷入院的人數增加兩倍多，其中83%傷者是24歲以下青少年和年輕男性。

羅格斯大學(Rutgers University)交通資深研究專家尤尼斯(Hannah Younes)表示有些資訊欠訊，例如目並不知道有多少電動單車車主或用戶、騎哪些類型單車等等。

數據顯示，2023年新州 因電動單車事故而急診共467人次。2025年增加三倍多、達1676人，多數為男性。

年輕和年長騎乘者受傷程度差異大。

18歲以下青少年急診率最高，其次是18至24歲年輕人，但需要住院治療的病例則在高齡族群中增加，45至64歲年齡層最多；尤尼斯說，18歲以下傷者僅6%須住院，屆滿65歲傷者約37%須住院。

新州衛生廳數據不包括死亡人數；但新州、紐約州 、明尼蘇達州、俄勒岡州和華盛頓州部分地區已開始統計。

電動單車最高時速20哩，電動摩托車至少可達50哩。過去兩年，新州多名青少年因騎電單車或電動摩托車喪生，新州各城鎮也因青少年在人行道和危險區域騎電動車大受困擾。

光是今年就有多名青少年死於電動單車事故，另有兩名青少年2025年喪生。今年一名12歲男孩在普林斯頓(Princeton)被汽車撞擊身亡，另一名9歲男孩在馬蓋特(Margate)騎電動摩托車時受傷。

新州前州長墨菲(Phil Murphy)1月卸任前簽署一項電動單車法案，規定騎行者最低年齡，並強制要求對電動單車進行許可、登記和保險。今夏生效。

自行車專家和家長表示，法令強制措施對提升電動單車安全成效甚微；單車商店老闆也認為，新規並有效提升道路安全，倒是抑制電動單車銷售，一些負責人反映，新法生效一個月後的8月間，銷售量減少20%至90%。

新州司法部門統計，7月19日至8月間共開出628張電動單車違規罰單。未註冊的罰單最多、達137張，其次是未戴合格安全帽、保險違規。