位於新州辛納明森(Cinnaminson)的Nick's Pizza and Pasta，因跟另一家與網紅糾紛的餐館同名，而莫名招來網路負評。(辛納明森Nick's Pizza and Pasta臉書截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州一場網紅與餐廳的爭執意外波及同名披薩店，辛納明森分店遭負評、騷擾電話與死亡威脅，最後由網友查證並由當事人致歉補救。

新澤西州 一名網紅與某餐廳老闆爭執，另一餐廳因名稱相同而遭無妄之災，位於南澤西(South Jersey)的披薩店Nick's Pizza and Pasta莫名面臨蜂擁而來的一星負評，受假訂單騷擾甚至有死亡威脅。

被波及的這家披薩店位於辛納明森(Cinnaminson)，日前成為攻擊目標，只為被網友誤認為另一家同名餐廳；真正與網紅起爭執的餐廳位於曼納霍金(Manahawkin)，兩家店相距超過一小時車程。

辛納明森這家店的老闆盧布拉諾(Nick Lubrano)表示，兩家餐廳彼此完全不相關。

烏龍事件源頭網紅是電子產品維修店Digital Doctor老闆馬斯特羅利亞(Leone Mastrolia)，他和位於曼納霍金的披薩店老闆有長期糾紛，兩家店同處一個建築區。

馬斯特羅利亞在YouTube 有超過130萬訂閱者，在抖音(TikTok)也有約150萬追蹤者，他並未鼓動粉絲去和他爭執的餐廳留負評，但網友自行採取行動，對Nick's Pizza發動負評轟炸，多數人找錯對象，針對同名Nick's Pizza的披薩店。

盧布拉諾禍從天降，他位於Cinnaminson的分店一天內湧入60多則負評，指稱餐點難吃、使用過期食材、店內有老鼠蟑螂，店員還曾接到辱罵威脅電話，有人甚至揚言「殺你全家。」還有人從外州下可疑訂單，其中一筆是加州電話一口氣點八個大份義式臘腸披薩。

風波延燒兩天後，遠在3000哩外的洛杉磯網友馬埃斯塔斯 (Sam Maestas)看出端倪。他無意間看到馬斯特羅利亞貼出的影片，見到留言區有人討論負評而好奇，隨後找到店家網站，很快意識到留言者根本找錯對象，於是致電給被冤枉的店家老闆。

烏龍源頭手機維修店老闆馬斯特羅利亞特別驅車前往無辜受害的Nick's Pizzeria披薩店致歉，並給老闆1000 元，希望用這筆錢提供免費披薩給顧客。