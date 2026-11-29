AI摘要 文章摘要整理： 費城部分聯邦法官在賓大研究計畫下試用ChatGPT等AI工具處理排程、起草文件與整理案情，但生成式AI的錯誤與幻覺也引發司法界對其風險與規範的關注。

費城 有一群聯邦法官正在利用人工智慧(AI)輔助賓州 東區聯邦地區法院審理案件，引發了人們對AI在該地區司法系統中所扮演角色的新思考。

這些法官參與了賓州大學凱里法學院(University of Pennsylvania Carey Law School)研究人員開展的一項前導計畫，他們已將ChatGPT 等AI聊天機器人引入辦公室，用於安排審判、起草陪審團指示，並在某些情況下，幫助法官回憶和總結案件等事實資訊。目前總共有來自賓州及周邊各州的約25名法官參與了此計畫。

這項名為「賓州大學法學院-司法AI測試平台」(PennLaw-Judiciary AI Testbed)的項目，旨在為法官及其工作人員提供持續的培訓和支持，幫助他們了解AI對法律體系日益增長的影響。

負責該計畫的賓州大學法學教授瓦格納(Polk Wagner)表示，參與者主要在辦公室使用這些工具來加快行政工作，但也有一些法官將AI用於像是總結案情要點和起草文件等更進一步的工作。

瓦格納指出：「法官面臨的挑戰之一是處理海量信息並以有效的方式呈現出來。如果你知道如何使用這些工具，它們確實能夠高效地匯總大規模信息。」

然而，圍繞AI在法庭應用的規範不斷變化，這也引發了人們對這項技術未來將在法庭中扮演何種角色的疑問。眾所周知，生成式AI會產生「幻覺」，給出聽起來正確，但實際上卻與事實不符的答案。

2025年，新澤西州一位聯邦法官的辦公室被發現使用這項技術起草了一份包含錯誤訊息和虛構引語的意見書，令發現錯誤的律師們震驚不已。同年，密西西比州一位聯邦法官的辦公室也犯了類似的錯誤。

費城律師協會(Philadelphia Bar Association)聯邦法院委員會聯合主席、民事律師扎卡里·阿比特曼(Zachary Arbitman)指出，「這只是工具箱裡的另一個工具，重點在於如何正確使用它。」