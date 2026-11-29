賓州費城電力公司Peco從12月1日起，一度電的電價上漲10%。(Peco官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 因費城所在電網需求快速成長、批發電價上升，Peco將自12月1日起調漲電價約10%，賓州多數公用事業也同步面臨漲價壓力。

為因應該地區電網需求的強勁成長，賓州費城 電力公司Peco將從12月1日起，將一度電的電價上漲10%。

Peco表示，此次漲價平均每月將使電費 增加10元，但這並非Peco主動要求，而是其電力批發價格上漲的結果。 Peco強調，公司會將這部分成本轉嫁給客戶，本身並不會從中獲利。

「由於整個地區電力需求成長超過供應，12月1日起，電力供應價格將上漲，」這家為170萬用戶提供服務的公用事業公司在一份聲明中表示。

PUC23日(周一)發布的一張圖表顯示了此次漲價的影響。賓州12家公用事業公司中，有11家公司的用戶將在12月1日面臨電費上漲，而此時正值冬季來臨之際。

PUC的圖表顯示，Peco公司的用戶將面臨每千瓦時電費上漲，從11.76分漲至12.96分，漲幅約為10.3%。

Peco公司表示，對於每月平均用電量為700千瓦時的用戶來說，這意味著每月電費將上漲約9元，實際漲幅略高於5.3%。

賓州東南部地區的電力公司Peco的使用者在漲價上並不孤獨，因為該州大多數公用事業公司的用戶都將面臨電價上漲的情況。

賓州公共事業委員會(Pennsylvania Public Utility Commission，PUC)在9月發布了一份獨立分析報告，警告資料中心開發推動的需求快速成長。

「賓州正處於能源十字路口，」PUC主席德弗蘭克(Steve DeFrank)寫道，「電力需求和供應正在失去平衡，現狀難以維持。」

極端情境研究的預測顯示，光是2029年至2030年間，大西洋中部大型電網PJM電網覆蓋區域內新增資料中心的電力需求就將超過賓州目前的年度電力需求。

電價主要由PJM透過批發電力拍賣決定。 PJM是一家總部位於馬州蒙郡(Montgomery County)的區域電網營運商，服務範圍涵蓋13個州和華盛頓特區。