AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州將2020萬元投入遣返辯護計畫，擴大為低收入移民及拘留者提供免費法律援助，並強調有律師代理可顯著降低遭遣返風險。

新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)政府日前宣布，已將2020萬元經費分配給10家法律服務機構，協助面臨拘留及遣返 的低收入移民 居民取得免費法律援助。

這筆經費用於新州 「拘留和驅逐辯護計畫」(Detention and Deportation Defense Initiative)。計畫原有820萬元經費，薛瑞爾與州議會領袖6月宣布增加1200萬元，使總額達2020萬元，創計畫成立以來最高紀錄。

資金將擴大協助全州符合資格的低收入移民，包括紐瓦克(Newark)德萊尼廳(Delaney Hall)拘留所內尚未聘請律師的被拘留者。該拘留所2025年5月啟用後爭議不斷，ICE拘留監督辦公室今年9月檢查發現22項拘留標準違規。

新州社會福利廳廳長查(Stephen Cha)表示，這是計畫歷來最大規模的經費投入，將協助更多面臨遣返的居民取得法律代理。

數據顯示，全美約47%面臨移民法庭遣返程序的人沒有律師。美國移民委員會(American Immigration Council)研究指出，2019年至2024年間，無律師代理的移民有62%遭判遣返，有律師代理者則為27%。

約1300萬元將分配給既有服務機構，包括新州法律服務處(Legal Services of New Jersey)、美國公誼服務委員會、羅格斯大學及薛頓賀爾大學法學院。

另約500萬元提供三家新加入機構，包括新州公共辯護律師辦公室(New Jersey Office of the Public Defender)、Church World Service及新州移民兒童聯盟。

Immigration and American Citizenship Organization及紐瓦克總教區天主教慈善機構將共享約120萬元，擴充遣返辯護能力。國際救援委員會(IRC)另獲約100萬元，負責全州服務協調及轉介。

負責監督計畫的新美國人辦公室(Office of New Americans)8月下旬啟動招標，10月下旬發出初步得標通知，11月9日當周發出最終通知。州府表示，部分機構仍須招聘律師及擴充人力，才能全面提供服務。