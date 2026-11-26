范翠育(中)帶領學生來長者中心義務表演。（范翠育提供）

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州鋼琴家范翠育帶領學生到愛迪生長者中心公益演出，以琴聲陪伴長者歡度節日，展現多年教學成果與音樂傳承。

新澤西州 鋼琴家范翠育帶領學生們，日前到愛迪生市Embassy Manor長者中心舉辦義工音樂演出，以悠揚琴聲陪伴長者，共度歡樂祥和的節日時光。

演出中，來自Piscataway的高中生Tyler Dudek與Jayden Dudek兄弟聯袂獻演「燕子」及貝多芬奏鳴曲，展現扎實的演奏功底。就讀Edison John Adams Middle School的Siddharth Bharadwaj演奏舒伯特華爾滋，旋律流暢細膩。來自Westfield的Charles Yu則帶來阿根廷作曲家阿爾貝托・吉納斯特拉(Alberto Ginastera)的舞曲，豐富表現力贏得長者讚賞。

范翠育從事鋼琴教學40餘年，長期活躍於國內外音樂舞台。今年暑假，她曾在匈牙利布達佩斯李斯特音樂大廳、薩爾斯堡理查・史特勞斯音樂廳及維也納等地演出，並登上維也納金色大廳，獲得好評。多年來，她悉心培育眾多優秀學生。每年更有學生參與紐約卡內基音樂廳、林肯中心的演出與比賽，展現藝術學習成果。

學生演出情形。（范翠育提供）