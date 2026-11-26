新州鋼琴家范翠育與學生 訪長者中心演出
新澤西州鋼琴家范翠育帶領學生到愛迪生長者中心公益演出，以琴聲陪伴長者歡度節日，展現多年教學成果與音樂傳承。
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新澤西州鋼琴家范翠育帶領學生到愛迪生長者中心公益演出，以琴聲陪伴長者歡度節日，展現多年教學成果與音樂傳承。
新澤西州鋼琴家范翠育帶領學生們，日前到愛迪生市Embassy Manor長者中心舉辦義工音樂演出，以悠揚琴聲陪伴長者，共度歡樂祥和的節日時光。
演出中，來自Piscataway的高中生Tyler Dudek與Jayden Dudek兄弟聯袂獻演「燕子」及貝多芬奏鳴曲，展現扎實的演奏功底。就讀Edison John Adams Middle School的Siddharth Bharadwaj演奏舒伯特華爾滋，旋律流暢細膩。來自Westfield的Charles Yu則帶來阿根廷作曲家阿爾貝托・吉納斯特拉(Alberto Ginastera)的舞曲，豐富表現力贏得長者讚賞。
范翠育從事鋼琴教學40餘年，長期活躍於國內外音樂舞台。今年暑假，她曾在匈牙利布達佩斯李斯特音樂大廳、薩爾斯堡理查・史特勞斯音樂廳及維也納等地演出，並登上維也納金色大廳，獲得好評。多年來，她悉心培育眾多優秀學生。每年更有學生參與紐約卡內基音樂廳、林肯中心的演出與比賽，展現藝術學習成果。
她帶領學生前往愛迪生市的 Embassy Manor 長者中心，舉辦義工音樂演出，以悠揚琴聲陪伴長者，營造歡樂祥和的節日時光。 Piscataway 高中生 Tyler Dudek 與 Jayden Dudek 兄弟合演「燕子」及貝多芬奏鳴曲；Siddharth Bharadwaj 彈奏舒伯特華爾滋；Charles Yu 則演出吉納斯特拉舞曲。 范翠育從事鋼琴教學 40 餘年，長期活躍於國內外舞台，今年暑假也曾在布達佩斯、薩爾斯堡與維也納演出，並培育學生登上卡內基音樂廳與林肯中心。
精華 FAQ
她帶領學生前往愛迪生市的 Embassy Manor 長者中心，舉辦義工音樂演出，以悠揚琴聲陪伴長者，營造歡樂祥和的節日時光。
Piscataway 高中生 Tyler Dudek 與 Jayden Dudek 兄弟合演「燕子」及貝多芬奏鳴曲；Siddharth Bharadwaj 彈奏舒伯特華爾滋；Charles Yu 則演出吉納斯特拉舞曲。
范翠育從事鋼琴教學 40 餘年，長期活躍於國內外舞台，今年暑假也曾在布達佩斯、薩爾斯堡與維也納演出，並培育學生登上卡內基音樂廳與林肯中心。
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