費城羅伯特．尼克斯聯邦大樓原為移民法庭聽證地點，日前部分移民案件改至附近ICE辦公大樓舉行，引發當事人擔憂。(美國聯邦總務署)

AI摘要 文章摘要整理： 費城近兩周有至少50名移民案件當事人被突改至ICE辦公大樓出庭，因擔心被拘留引發社區恐慌；司法部則稱此舉有助分流案件，移民團體仍強烈質疑。

費城 近兩周有數十名移民 案件待審當事人，突然接獲通知，要求前往移民暨海關執法局(ICE )辦公大樓參加聽證。部分人原定一年後才開庭，如今卻被要求提前出庭，擔心遭ICE拘留。

據「費城詢問報」報導，聽證地點從原本的羅伯特．尼克斯聯邦大樓(Robert C. Nix Sr. Federal Building)移民法庭，改至費城市中心ICE辦公大樓，家屬及朋友不得陪同進入。

亞裔美國人聯合會(Asian Americans United，AAU)表示，當事人進入大樓後，先被引導至三樓等候區，再逐一進入房間，由移民法官透過視訊主持聽證。

AAU移民權益倡議員布魯納(Elena Emelchin Brunner)指出，突然更改庭期及地點，引發移民社區恐慌。該組織估計，過去兩周至少50人收到通知，有人僅提前數天得知，甚至有人前一天才接獲通知。

費城移民律師查瓦羅(Danilo Chavarro)表示，他的委託人擔心這是ICE藉機拘捕移民的新手法。他原本在聯邦大樓與委託人會合，隨後被指示前往ICE辦公室，所幸法官在簡短聽證後批准延期，並未發生拘留事件。

查瓦羅推測，移民法庭空間不足可能是更改地點的原因，但尚未獲得證實。

司法部回應，移民法庭本來就可在不同聯邦設施舉行聽證，包括國土安全部拘留設施，充分利用現有場地有助減少案件積壓。

不過，AAU質疑，ICE是負責拘留及遣返移民的執法機構，並非中立法庭，將聽證安排在ICE辦公大樓，難免加深當事人的恐懼。

據了解，多數當事人參加的是初步程序聽證(master calendar hearing)，主要確認案件事項及後續審理安排，通常不會立即作出最終裁決。

AAU也質疑，更改聽證地點是否與聯邦法院限制ICE在移民法庭逮捕當事人的裁決有關，但目前尚無證據證實兩者存在關聯。

截至報導刊出時，AAU尚未得知有人在這些聽證中遭ICE拘留。