在敲響鑼鼓的歡迎聲中，張西川會長（右2）與費城市長帕克（左2）共同走進慶典活動現場

11月21日，美國華人華僑工商總會（下簡稱CACCC）在美國歷史名城--費城獨立宮及自由鐘中心廣場，舉辦「慶祝美國建國250週年暨亞裔商業與文化慶典及感恩節盛宴」，這裡是美國獨立歷史的重要見證地，也是美國建國精神的重要象徵。本次慶典活動分為戶外文化慶典及感恩節聯歡晚宴兩個部分，費城市長謝麗爾•帕克（Cherelle L. Parker）、費城市議員斯奎拉（Mark Squilla）、安東尼•菲力浦斯(Anthony Phillips)等，與來自不同地區的華人華僑社團領袖、工商界代表、政府官員、社會各界人士及文化藝術界嘉賓歡聚一堂，分享感恩節的喜悅與溫馨，展望亞裔社區與美國社會共同發展的美好未來。

1時許，在Elaina Wang女士唱響嘹亮的美國國歌聲中，慶典活動拉開帷幕。在富貴軍樂團響亮的鑼鼓聲中，市長帕克親臨現場，併發表主旨演講。她圍繞美國建國250週年這一具有歷史意義的重要時刻，闡述了團結、多元、包容與共同發展的時代意義。並以「同一美國、同一夢想、同一未來」為主題，強調美國是一個由不同族裔、不同文化和不同背景的人們共同建設的國家。無論來自世界哪個地方，無論擁有怎樣的文化傳統，大家都生活在同一片土地上，擁有共同的夢想，也肩負著建設美好未來的共同責任。市長肯定亞裔社區及華人華僑長期以來對費城經濟發展、工商繁榮、文化建設和社區服務所作出的積極貢獻，並強調不同族裔之間應當加強溝通、相互尊重、攜手合作，共同推動城市繁榮進步。

接著，CACCC創始人兼會長張西川教授用中英雙語發表講話，他說，本次活動是為慶祝美國建國250週年，弘揚亞裔優秀傳統文化，向美國社會展示華人華僑及亞裔群體團結奮進、積極向上的精神風貌而舉行。250年來，美國的發展歷程離不開一代又一代不同族裔人民的辛勤付出。華人華僑在美國紮根發展，勤奮創業，積極參與工商經濟、教育文化、科技創新及社區服務，為美國社會的發展與繁榮作出了重要貢獻。他還說，市長的演講充分體現了美國建國250週年所蘊含的歷史意義，「同一美國、同一夢想、同一未來」不僅是一句充滿時代意義的主題口號，更表達了廣大華人華僑積極融入美國社會、參與社區建設、促進族裔團結、共創美好明天的共同心聲。

與此同時，市議員斯奎拉、安東尼、大費城亞裔商業聯盟主席代表Lois Kang女士、賓州華人僑團聯盟執行主席李東閩、秘書長林應章，方舟建材集團董事長余強等紛紛發言，眾人表示，在美國建國250週年這一特殊歷史節點，華人華僑及亞裔社區選擇在美國獨立歷史的重要地標舉辦文化慶典，具有特殊意義。這不僅表達了對美國歷史與文化的尊重，也展現了亞裔群體傳承自身文化、展示華人華僑工商界風采、積極參與美國社會發展的責任感與使命感。

戶外文化慶典安排了豐富多彩的文藝表演，包括音樂、舞蹈、太極拳、中國功夫及多元文化藝術節目。不同文化背景的表演者同台獻藝，以豐富多彩的藝術形式展示亞裔文化的獨特魅力與多元文化交融的風采。

當晚6時，CACCC在華埠東方明珠大酒樓舉行隆重的感恩節慶典晚宴。現場嘉賓歡聚一堂，氣氛熱烈，洋溢著團結、友誼與感恩的節日氣氛。安樂老人中心、富貴、歡樂舞團分別表演了精彩的舞蹈，抽獎活動更是掀起了現場氣氛的高潮。晚宴不僅是慶祝美國建國250週年的重要活動，也是向長期關心、支持華人華僑及亞裔社區發展的政府官員、社會賢達、工商界朋友和各界人士表達感謝的重要時刻。

張西川說，感恩節象徵著團聚、分享與感恩，希望通過這一盛會，進一步加強華人華僑工商界之間的聯繫，促進不同族裔工商團體的交流合作，為企業發展、商業投資、文化交流及社區建設創造更多合作機會。本次慶典以文化為橋梁，以商業為紐帶，以感恩為情懷，以團結為目標，充分展現了亞裔社區與美國社會攜手同行的美好願景。

與會人士紛紛表示，站在美國建國250週年這一新的歷史起點上，廣大華人華僑將繼續發揮橋梁紐帶作用，傳承中華優秀傳統文化，積極融入美國主流社會，加強與各族裔之間的交流合作，為促進經濟繁榮、社會和諧及多元文化發展貢獻力量。

同一美國，同一夢想，同一未來！這一主題也成為此次慶典最鮮明的時代聲音，表達了廣大華人華僑與各族裔人民攜手建設更加繁榮、和諧、包容美國的共同願望。慶典由鄧軍、王蘇主持。