專業、誠信、高效的天籟全方位管理服務集團

天籟全方位管理服務集團，專業團隊，提供費城執照申請與建築開工手續一站式服務。

天籟以費城為主要服務區域，並承接賓州其他地區的建築工程及相關許可申請。由政府註冊團隊為房東、業主、房地產投資者及商戶提供出租執照、零售及商業執照、建築施工許可證（開工紙）和施工圖紙申報服務。從準備材料、遞交申請到跟進審批，協助您辦好出租、開店及施工所需的手續。

出租執照與房客驅逐申請：協助房東辦理費城出租執照，根據物業地址、房屋用途及出租情況梳理申請材料，跟進遞交、補件及審批進度。也提供出租房鉛檢測與合規協助、房東事務協調及房客驅逐申請流程協助。

零售及商業執照申請：為新開店鋪及正在經營的商戶，協助辦理零售及其他商業經營所需的執照。根據場地用途和經營內容，協助準備材料、提交申請。開店前如需裝修，也可一並梳理施工許可、圖紙申報及營業執照的辦理順序。

建築工程、開工紙及施工圖紙申請：承接住宅、商業物業及商住混合物業的新建、加建、改建和大小裝修工程，包括住宅局部翻修、商鋪裝修、門面翻新及整棟物業改造。根據項目範圍，協助辦理施工許可證（Building Permit），協調施工圖紙設計及申報，並協助辦理給排水、電氣等相關許可。收到審查意見後，也可協助跟進圖紙修改及材料補交。工程無論大小，均歡迎咨詢。

費城 L&I 違規整改及配套服務：收到費城執照與檢查部門（L&I）的違規通知後，可協助梳理整改要求，跟進補辦許可、補交圖紙及相關檢查手續。另提供公司註冊及商業樓宇、店面翻新補助申請協助。

歡迎致電咨詢，並告知物業地址、計劃用途或工程內容。已有圖紙、執照資料或違規通知的，也可一並提供，方便協助您梳理下一步手續流程。

辦公地址：6421 Torresdale Ave, Philadelphia, PA 19135。

電話：出租執照、房客驅逐申請：(267)520-2288

零售及商業執照： (267) 888-2140

開工紙及圖紙申請： (267) 291-4388