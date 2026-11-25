參加慶典活動的大費城上海聯誼會全體會員與來賓們大合影

燈光搖曳，樂聲悠揚。11月7日，大費城上海聯誼會（SAGP，下簡稱“聯誼會“）七週年慶典暨「百樂門嘉年華•海派舞會」在 Chester Valley Golf Club 舉行。活動由派拉蒙貸款公司與派克銀行獨家冠名。華服、老歌、交誼舞，讓大費城的這個秋夜有了幾分老上海的風情。新朋老友盛裝赴約，在舞池裡重溫熟悉的旋律，也在席間聊起久違的家鄉話。

晚會由聯誼會理事明勇、張暉共同主持。會長方玉麟歡迎各界來賓，感謝理事、鄉親和各界朋友多年來的支持，並表示聯誼會將繼續團結華人、服務社區，為海外鄉親創造更多相聚與交流的機會。兩家冠名單位捐贈12,000美元作為聯誼會活動基金，派拉蒙貸款公司總裁汪小寧上臺致辭。金牌贊助商珠峰醫療創始人李小賓醫生，也表達了繼續支持費城華人社區的心願。

七慶典上，聯誼會向盧芸、王旭磊、周瑾三位理事頒發卓越貢獻獎，感謝她們多年來為聯誼會的付出。獎項由秘書長楊遠圓、副會長鈕徵、副會長沈慧石共同頒發。獲獎理事王旭磊還特意寫了一首藏頭詩，把全體理事的姓氏藏進詩行，為這場頒獎留下了一份別致的紀念。

理事黃文麗從上海帶來一段講述百樂門往事的視頻，也帶來了林媽媽的祝福。狐步舞輕盈流暢，森巴舞熱烈明快，薩克斯演奏者 Alex 連奏三曲。全體理事在趙毅、張暉的帶領和義工成功、甘曉東、鄭偉的協助下，排練數月，一同獻上華爾茲。晚宴過後，趙毅帶大家跳起「裁判舞」，Lucy Chen 帶領來賓跳排舞，明勇即興唱起童安格的經典歌曲。抽中特等獎的梁瓊伊也乘興獻唱鄧麗君的《初戀的地方》。

聯誼會感謝雷德斌、關欣、盧芸、Clare 王（王澤敏）、樊惠筠、王巍、朱曉蕾精心佈置會場，感謝 Charlie Hu、趙波、孫晴、王巍、徐立強、李紅梅、焦群用鏡頭記錄這一夜，也謝謝每一位籌辦者、演出嘉賓、志願者和赴約的朋友。尤其感謝獨家冠名：派拉蒙貸款公司 （Paramount Mortgage Resources Inc.）、派克銀行 （ParkeBank）；金牌贊助商：珠峰醫療（Everest Medical Care）；銀牌贊助商：都市保險 （Metro Insurance Services）、徐平律師；銅牌贊助商：找Jerry聊一聊、鄧氏保險（T&d）、MyPhillyLawyer、點心園 （Dim Sum Garde）；以及特別鳴謝：A Plus dental Care、Luxbuild Doors、RE/MAX方玉麟團隊、恆發超市；還有支持單位：MyCare、Hakata Ramen & Sushi、Jojo & Co、BERKSHIRE HATHAWAY、美國奧淇國際金融&美國宏盛保險與理財；媒體贊助：海華都市報、峨眉山莊。

七週年的最後一支舞跳完了，期待下次再見，接著跳，也接著聊。