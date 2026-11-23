新州州長薛瑞爾 抨擊谷歌強推「AI搜尋」
新澤西州州長薛瑞爾批評谷歌把AI綁定搜尋服務，迫使學校與學生接觸AI，引發對學生自主、網安與企業利益優先的爭議。
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新澤西州州長薛瑞爾批評谷歌把AI綁定搜尋服務，迫使學校與學生接觸AI，引發對學生自主、網安與企業利益優先的爭議。
搜尋引擎巨頭谷歌(Google)最近要求學校，如果不使用人工智慧(AI)就不能使用搜尋服務；新澤西州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)辦公室強烈抨擊，指責這麼做是「強迫」新州學校課堂使用AI。
谷歌11月稍早宣布，學校一旦使用谷歌搜尋引擎便不得不使用AI功能，禁止學生使用AI的學區也不例外；如果學校堅持不用AI，就必須關閉谷歌搜尋引擎。
薛瑞爾辦公室指責谷歌對學校和學生不公平；發言人稱，這是強迫學區讓學生接觸AI，損害學生自主選擇的能力，企業利益凌駕孩子之上，新州必須能夠對學生福祉、網路安全和健康使用科技等議題自己作主。
全美約1.5億學生和教師使用谷歌視訊課堂平台Google Classroom，在新州，600多個學區多數學生透過學校提供的Chromebook電腦使用谷歌平台和搜尋引擎完成作業。
薛瑞爾將兒童網路安全列為首要任務之一；3月簽署法案、設立「社群媒體研究中心」，專門研究科技產品的成癮性，並透過行政命令在州衛生廳設立專屬辦公室協調州府網路安全工作。
谷歌AI工具去年開始出現在新州學生帳號時，有些學校便被迫停用一些從未同意啟用的AI功能。
新州坎登郡(Camden County)哈登菲爾德公校學區(Haddonfield Public Schools) 禁止幼兒園至五年級學生使用生成式AI；學區助理督學普里奧洛(Gino Priolo)表示，關注谷歌教育平台的變化就像玩打地鼠遊戲，如今各學區除非選用AI，否則將無法使用谷歌搜尋引擎。
谷歌並未向學校提供無AI的搜尋服務。
網路充斥對谷歌的批評，認為谷歌政策過於嚴苛。
谷歌3日透過其媒體帳號貼文辯稱，該公司正在更新學校導向的搜尋功能，更有助於學習；AI將提供循序漸進的指導式學習，幫助學生解決問題而避免輕易取得答案。另有批評人士擔心，學生可能將谷歌搜尋引擎中的AI功能當作聊天機器人使用。
主要因為谷歌要求學校若要使用搜尋服務，就必須同時啟用AI功能；薛瑞爾辦公室認為這等於強迫學區讓學生接觸AI，讓企業利益凌駕學生福祉。 谷歌在11月宣布，學校一旦使用其搜尋引擎，就不得不使用AI功能；若學校堅持不用AI，便必須關閉谷歌搜尋引擎，且沒有提供無AI版本。 新州把兒童網路安全列為優先事項之一，薛瑞爾也設立相關研究與協調機制；同時，部分學區已禁止低年級學生使用生成式AI，盼保留教育自主權。
精華 FAQ
主要因為谷歌要求學校若要使用搜尋服務，就必須同時啟用AI功能；薛瑞爾辦公室認為這等於強迫學區讓學生接觸AI，讓企業利益凌駕學生福祉。
谷歌在11月宣布，學校一旦使用其搜尋引擎，就不得不使用AI功能；若學校堅持不用AI，便必須關閉谷歌搜尋引擎，且沒有提供無AI版本。
新州把兒童網路安全列為優先事項之一，薛瑞爾也設立相關研究與協調機制；同時，部分學區已禁止低年級學生使用生成式AI，盼保留教育自主權。
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