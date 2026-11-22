費城警察局長貝瑟爾(Kevin Bethel)遭18歲青年梅恩斯與美國全國步槍協會、槍枝政策聯盟提告。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 費城18歲青年與槍權團體提告，挑戰賓州與費城僅准21歲以上申請持槍許可的規定，主張其違反第二修正案。

費城 是賓州 唯一要求擁槍者必須有許可證的城市，由於賓州在1995年通過的「統一槍枝法」(Uniform Firearms Act)規定許可證只可發給 21歲或以上人士，費城一名18歲青年與全國擁槍權利組織就此聯手提出法律挑戰。

費城問詢報(The Philadelphia Inquirer)報導，18歲青年梅恩斯(Daniel Maines)與美國全國步槍協會(National Rifle Association of America) 及槍枝政策聯盟(Firearms Policy Coalition)，今年10 月入稟賓州東區聯邦地區法院，指有關法律違反法第二修正案賦予的人民擁槍權。

被告包括費城警察局長貝瑟爾(Kevin Bethel)及賓州警察局長比文斯(George Bivens )。原告的代表律師本月初請求法官加快裁決，透過發布禁令或不經審訊而直接判決。

入稟狀聲稱，梅恩斯可以投票、結婚及參軍，但賓州這個法律，「使他無法像其他所有賓州成年人一樣，充分行使受第二修正案所保護的權利」：此外第三巡迴上訴法院在2025年裁定，18至20歲的年輕人「與其他美國公眾群體一樣，推定屬於第二修正案權利所涵蓋的『人民』之列」。

賓州政府曾就第三巡迴法院的裁決上訴至最高法院，但遭駁回，因此第三巡迴法院的裁決，即成為具有約束力的先例。

槍枝政策聯盟主席庫姆斯(Brandon Combs)在入稟狀裡，指賓州這個法例的年齡限制，是「一個不道德的、政府人為設置的陷阱，威脅美國人行使權利且面臨牢獄之災」。他在聲明中「請求法院立即終止這項禁令，或者直接對賓州作出不利判決」。

訴訟又指，費城法例規定21歲及以上者才可獲得持槍許可證，意味著18至20歲的年輕人「在這個聯邦最暴力的城市裡毫無自衛能力」。

訴訟引述聯邦調查局(FBI)的犯罪數據，2025年賓州的暴力犯罪裡，近44%是在費城發生。