AI摘要 文章摘要整理： 民主黨參議員推動將紅藍卡投保年齡降至50歲，新州預估約360萬人、近4成居民可受惠，也被視為緩解州公務員醫療成本壓力的選項。

繼威斯康辛州聯邦民主黨 參議員鮑德溫(Tammy Baldwin)日前提案讓俗稱「紅藍卡 」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)開放給屆滿50歲者參加後，新澤西州民主黨參議員金安迪(Andy Kim)、科里布克(Cory Booker)也簽署類似提案，一旦獲准實施，新州 預計近四成居民可享紅藍卡。

鮑德溫率先提出「50歲聯邦醫療保險法案」(Medicare at 50 Act)，爭取為50至64歲族群設立可選的聯邦醫療保險參保計劃。受保者將與既有紅藍卡參保者獲相同福利，並可使用俗稱「歐記健保」的平價醫療法案(ACA)市集稅收抵免和補貼以分擔成本。

新州衛生廳數據顯示，該州約184萬居民介於50至64歲，與目前已投保的180萬聯邦醫療保險參保人數相當。投保年齡一旦降至50歲，將使360萬新州居民享紅藍卡福利，約佔該州人口40%。

鮑德溫說，對於許多五、六十歲的人來說，要找到負擔得起的醫療保險總要付出高昂代價，否則只能放棄保障，不合理。

新州議會在新州公務人員醫療保險計畫成本不斷上漲之際提出這項紅藍卡降齡投保提案。

新州9月批准大漲學校員工醫療保險保費，導致健康狀況較好的群體紛紛退出、轉而選用成本較低的方案，留在系統裡的員工和退休族群人數減少、醫療成本增加。

允許人們提前使用紅藍卡或可緩解部分壓力，讓提前退休者達到聯邦醫療保險傳統65歲參保年齡之前就能在州公共計劃外找到其他選擇。

布克說，新州各地人們無不努力因應不斷上漲的醫療費用，另一方面，食品雜貨和水電煤氣等生活必需品也在漲價，他要繼續努力爭取醫療保健成本降低。

金安迪表示，醫療保健與他個人息息相關，他既要養家糊口，又要照顧患阿茲海默症的父親，深知醫療費沉重。