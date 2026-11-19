沃爾瑪(Walmart)在全美各州都設有據點，圖非涉事分店。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 沃爾瑪因賓州多家門市違反童工法同意支付780萬元和解，州府指其未妥善管理未成年工時、休息與文件程序，並要求全面培訓與改善。

大型連鎖零售業者沃爾瑪 (Walmart)在賓州 的若干分店違反童工法，同意支付780萬元罰款。違規行為包括未依規定為未成年工人提供適當休息時間、工作時間超過法定上限。

賓州勞工和工業廳(Department of Labor and Industry)廳長沃克(Nancy Walker)日前發表聲明指出，賓州童工法旨在保護孩子們，雇主有責任遵守；州調查人員在沃爾瑪門市發現一連串違規行為，促使該州府部門將調查範圍擴大到其他門市。

沃爾瑪發言人透過電子郵件發布聲明稱，該公司已制訂流程以確保遵守適用法律，包括針對文件列出要求，也將定期審查並改進這些流程。

根據和解協議，沃爾瑪已就審計期間的違規行為支付14萬 2785元給州政府，另外還須支付768萬6786.16元。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)辦公室表示，這次和解是賓州有史以來規模最大的童工執法行動；夏皮羅2023年出任州長以來，已調查2200多起與童工相關案件。

賓州勞工與工業廳去年2月接獲沃爾瑪門市未成年員工受傷的報告後展開調查，隨後，勞工部 旗下勞工法合規局(Bureau of Labor Law Compliance)對賓州八家沃爾瑪門市進行調查、共計十次審計。

接受審計的八家沃爾瑪門市分處不同城市。

根據賓州的勞動法，在特定條件下，經父母或監護人同意，可以雇用18歲以下的未成年人。

州調查人員平均每次審計發現65項違規行為，其中包括沒有為受雇未成年人辦理必要的工作許可證、雇用或解雇未成年人時未通知學區，此外，沃爾瑪並未給予未成年員工法定休息時間、工時超過法定上限。

根據和解協議，沃爾瑪須要求賓州所有門市經理接受勞動法培訓，還必須向工人提供賓州「童工法」(Child Labor Act)權利相關訊息、向州府提供雇用未成年人的紀錄。