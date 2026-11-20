店鋪佔地近3000呎，貨品齊全，歡迎惠顧。

位於新州愛迪生和Highland Park 的27號路旁的88家電空調從試營業至今幾個月已經得到廣大客戶的稱讚和認可。

88家電空調為新澤西華人家庭提供空調與家電的一站式服務——讓你不用再為找師傅、比價格、等配件來回折騰。

88經營代理的品牌有分體空調：三菱、格力、TCL、 AUX及DAIKIN。中央空調有YORK、Carrier、Goodman、TRANE、DAIKIN等。所有空調均可提供安裝服務，收費合理公道，包括熱泵的銷售、安裝、維修與年度保養；不製冷、漏水、噪音大等問題預約上門服務安裝。

家電系列：冰箱、洗衣機、烘乾機、洗碗機、灶具等各大品牌， 開箱產品最低優惠價4.5折。並有方太油煙機，爐具等廚房電器。其吸油煙機有三個系列：側吸式油煙機，頂吸式油煙機和T系列油煙機。每個系列可以做到：不跑煙，防止油煙擴散；超強靜音；清潔易打理以及設計美觀的優點。最適合華人烹飪習慣。

另外很多華人朋友們都不知道紐約給符合收入條件的家庭免費做保溫棉 + 密封漏風，以及PSE&G、JCP&L、CON Edison等電力公司的節能返現，換高效空調及保溫棉省電又省錢。內容包括免費上門評估，免費裝閣樓/牆體保溫棉、堵漏風，還可能包括熱水器、冰箱、恒溫器等；光保溫+密封一項價值最高節省$14,000。

為什麼選我們？

•新澤西持牌經營、全額保險，施工規範、完工清理

•中英文服務，溝通無障礙；價格先說清，不好不收費

•安裝工程保修，售後隨叫隨到現開業之際前來惠顧的客戶可享受什麼優惠？

•免費上門檢測估價，報價透明、無隱藏收費

•空調安裝立減 $；維修服務費可全額抵扣維修費

•開業首月下單，再享福利

地址：705 Raritan Ave, Highland Park, NJ 08904

電話/微信：732-732-8899；732-732-8866；[email protected]（服務範圍覆蓋新澤西各城鎮和紐約地區）

營業時間：週一至週五9：30~18：00，週六/周日10：30~16：00，急需可電話預約。

這個冬天來臨前，把家裏的暖氣空調提前檢修好。歡迎新老朋友光臨，讓您住得舒適、過得省心！

感恩節+新店開業

黑五雙重特惠來襲

11/20-30

家電促銷爐灶特價開箱商品最高優惠60%

冰箱、洗衣機、烘乾機、洗碗機、抽油煙機

免費空調安裝AUX, Gree, Daikin, Mitsubishi, LG 等符合件的客戶免費申請能源補貼，免費安裝!

方太7515現貨特惠，免費送貨+安裝

店鋪佔地近3000呎，貨品齊全，歡迎惠顧。