以華人移民為主題的中文電影「QUEEN(S)」在紐約皇后區上映，探討美國夢與移民身分認同。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 中文電影QUEEN(S)於紐約皇后區上映，藉中國移民女性周青的故事，描繪無證移民追夢、債務壓力與身分認同的掙扎。

以中國移民 生活為主題的中文電影「QUEEN(S)」，即日起至19日在紐約皇后區邱園影院(Kew Gardens Cinemas)上映，透過一名中國女性的坎坷經歷，呈現無證移民追尋美國夢的艱辛與身分認同困境。

影片講述來自中國農村的周青(Sisi)，懷抱美國夢來到紐約，卻因缺乏合法身分、背負沉重偷渡 債務而陷入困境。當她寄望透過移民面談取得合法身分的希望破滅後，生活逐漸走向絕望。

電影於2022年至2025年間在紐約拍攝，取景地包括法拉盛緬街、7號地鐵及凱辛娜公園等華人熟悉的場所。

女主角由台灣第一代移民Chi Hua Lee-Secci飾演，其他演員包括Dana Pan Byrne、陽建平(Bill Engst)及James Chu。陽建平是新澤西州華人熟悉的「中國洋女婿」，其夫人考建華曾任華夏中文學校早期總校長。

編劇兼導演庫里安(Anup Kurian)同為第一代移民。影片採用「公民電影」(Civic Cinema)發行模式，將票房收入的50%捐贈給合作的移民服務機構。上映期間每天放映三場，時間為下午2時、5時及晚上7時45分，票價每張9元。