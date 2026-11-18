CACCC創始人兼會長張西川教授在新聞發佈會上

為隆重慶祝美國建國250週年，弘揚亞裔優秀傳統文化，展現華人華僑在美國社會、經濟、文化及社區建設中的積極貢獻，促進全美各族裔之間的文化交流與友好合作，11月12日，美國華人華僑工商總會（CACCC）舉行新聞發佈會，正式宣佈將舉辦“慶祝美國建國250週年暨全美亞裔暨華人華僑工商文化慶典及感恩節盛宴”。原定在費城自由鐘廣場舉行的發佈會，因為天空下雨，故移師至華埠美美酒樓舉行。屆時，來自全國各地的華人華僑社團領袖、工商界代表、政界人士、文化藝術界人士將歡聚一堂，共同參與這一具有特殊意義的慶祝活動。

新聞發佈會上，CACCC創始人兼會長張西川教授，介紹了本次慶典活動的宗旨、籌建情況及主要內容，他表示，2026年是美國建國250週年的重要歷史年份，250多年來，美國在不同族裔、不同文化背景人民的共同努力下不斷發展。亞裔移民及其後代作為美國多元社會的重要組成部分，世世代代在工商經濟、科技創新、教育醫療、文化藝術及社區服務等領域辛勤耕耘，為美國的發展做出了積極貢獻。

張西川還表示，舉辦此次慶典，希望借助慶祝美國建國250週年這一重要歷史契機，向美國主流社會展示亞裔文化的豐富內涵和獨特魅力，進一步促進不同族裔之間的相互理解與尊重，促進文化融合，凝聚社區力量，讓亞裔文化在美國這片多元文化的土地上得到更好的傳承與發展。

此次活動將亞裔文化展示與感恩節傳統節日相結合，彰顯文化傳承、社區團結與感恩奉獻的精神。感恩節是美國重要的傳統節日，象徵著團聚、分享與感恩。希望通過舉辦感恩節盛宴，感謝長期以來關心和支持華人華僑社區發展的各界人士，感謝廣大工商界朋友為社區建設所做的努力，同時也為全國各地華人華僑及亞裔社團提供了一個交流感情、增進友誼、加強合作的重要平臺，讓更多美國人認識亞裔文化，看到亞裔社區的團結、活力與社會責任感。

據主辦方介紹，11月21日（星期六），下午1點至4點，將在美國獨立的誕生地——歷史名城古都費城獨立宮和自由鐘中心廣場，舉辦豐富多彩的戶外文化慶典，包括音樂、歌舞、太極拳、中國功夫及多元文化藝術表演。 晚上6點，將在東方明珠大酒樓舉行感恩節慶典晚宴，誠摯邀請政府官員、工商領袖、社區代表及各界朋友歡聚一堂，共慶佳節、共敘友情，推動亞裔社區與美國社會各界建立更加廣泛、深入的交流關係。

此次活動的舉辦，預期將成為全美華人華僑及亞裔社區共襄盛舉的重要文化交流活動，也為美國建國250週年系列慶祝活動增添一道絢麗的亞裔文化風景。