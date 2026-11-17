學員們手持作品，成就感十足。（記者孫影真／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西地區民俗文化種子在地研習班以狀元糕與雕版拓印為主題，透過示範與實作帶領學員認識台灣民俗，並持續推動文化傳承。

「新澤西 地區民俗文化種子在地研習班」日前在橋水市(Bridgewater Twp)桑莫塞郡四健會中心(Somerset County 4H Center)舉辦2026年第三場研習，以傳統美食狀元糕及雕版拓印為主題，結合文化介紹、製作示範與實作體驗，吸引約30名文化種子教師及普林斯頓海外青年文化大使協會(FASCA)學員參加。

課程由張淑娟、段錚及侯鳳菏擔任講師，帶領學員認識傳統技藝。段錚介紹，雕版拓印源自石碑拓印，本次使用樹脂雕版，刻製時須掌握施力及刻痕深淺，希望透過入門課程，激發學員進一步學習的興趣。

侯鳳菏表示，現場示範與指導能幫助學員掌握製作技巧，比單純觀看影片更容易理解。

長年籌辦研習班的張淑娟指出，文化傳承不應只著重手作技巧，更須了解背後的歷史與文化意義。她與夥伴組成的文化種子教師小組，已從最初四人擴增至12人，秉持「以文化為核心，以手作引發興趣」的理念，將傳統文化帶進學校及社區。

張淑娟表示，學員年齡及程度不同，如何因材施教是一大挑戰。從教材研究、備料到現場教學，都仰賴團隊合作。每年團隊也會共同規畫新課程，讓文化學習更具吸引力。

研習班未來將持續結合傳統美食、民俗技藝與文化知識，透過動手實作，讓不同年齡層學員認識並傳承台灣文化。

雕版上色也需要控制濃淡。（記者孫影真／攝影）

每位學員製作六個狀元糕，插上名籤，放進蒸盤。（記者孫影真／攝影）

張淑娟自2003年加入中文學校至今，致力於民俗文化傳承20餘年。（記者孫影真／攝影）

拓印雕版刻製時須掌握刻痕深淺。（記者孫影真／攝影）

段錚 (左) 希望藉由樹脂雕版入門課程，引發大家進一步學習雕版拓印的興趣。（記者孫影真／攝影）