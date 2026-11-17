張淑娟率文化種子團隊 新州傳承台灣民俗文化
新澤西地區民俗文化種子在地研習班以狀元糕與雕版拓印為主題，透過示範與實作帶領學員認識台灣民俗，並持續推動文化傳承。
AI摘要
文章摘要整理：
新澤西地區民俗文化種子在地研習班以狀元糕與雕版拓印為主題，透過示範與實作帶領學員認識台灣民俗，並持續推動文化傳承。
「新澤西地區民俗文化種子在地研習班」日前在橋水市(Bridgewater Twp)桑莫塞郡四健會中心(Somerset County 4H Center)舉辦2026年第三場研習，以傳統美食狀元糕及雕版拓印為主題，結合文化介紹、製作示範與實作體驗，吸引約30名文化種子教師及普林斯頓海外青年文化大使協會(FASCA)學員參加。
課程由張淑娟、段錚及侯鳳菏擔任講師，帶領學員認識傳統技藝。段錚介紹，雕版拓印源自石碑拓印，本次使用樹脂雕版，刻製時須掌握施力及刻痕深淺，希望透過入門課程，激發學員進一步學習的興趣。
侯鳳菏表示，現場示範與指導能幫助學員掌握製作技巧，比單純觀看影片更容易理解。
長年籌辦研習班的張淑娟指出，文化傳承不應只著重手作技巧，更須了解背後的歷史與文化意義。她與夥伴組成的文化種子教師小組，已從最初四人擴增至12人，秉持「以文化為核心，以手作引發興趣」的理念，將傳統文化帶進學校及社區。
張淑娟表示，學員年齡及程度不同，如何因材施教是一大挑戰。從教材研究、備料到現場教學，都仰賴團隊合作。每年團隊也會共同規畫新課程，讓文化學習更具吸引力。
研習班未來將持續結合傳統美食、民俗技藝與文化知識，透過動手實作，讓不同年齡層學員認識並傳承台灣文化。
本次研習以傳統美食狀元糕及雕版拓印為主題，結合文化介紹、製作示範與實作體驗，讓文化種子教師與FASCA學員在動手過程中認識民俗技藝。 張淑娟強調文化傳承不能只教手作技巧，更要理解歷史與文化意義；她所帶領的團隊也從4人擴增至12人，持續以文化為核心、以手作引發興趣。 研習班未來會繼續結合傳統美食、民俗技藝與文化知識，透過動手實作與課程設計，讓不同年齡層學員都能更容易學習並傳承台灣文化。
精華 FAQ
本次研習以傳統美食狀元糕及雕版拓印為主題，結合文化介紹、製作示範與實作體驗，讓文化種子教師與FASCA學員在動手過程中認識民俗技藝。
張淑娟強調文化傳承不能只教手作技巧，更要理解歷史與文化意義；她所帶領的團隊也從4人擴增至12人，持續以文化為核心、以手作引發興趣。
研習班未來會繼續結合傳統美食、民俗技藝與文化知識，透過動手實作與課程設計，讓不同年齡層學員都能更容易學習並傳承台灣文化。
上一則
追打NVIDIA「黃親國戚」？紐時盯上黃仁勳女兒黃敏珊
下一則