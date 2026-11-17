麻州生活成本高昂，其中又以波士頓最貴。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究顯示，麻州四口之家若要維持舒適生活，每年稅前收入須達32萬9555元居全美第一，主要受高房價、租金與托育成本推升。

美國生活成本持續攀升，過去談到高物價地區，民眾通常想到加州 、紐約或夏威夷 ，但最新研究顯示，麻州 才是全美四口之家維持舒適生活所需收入最高的州。根據財務網站SmartAsset公布的2026年研究，麻州四口之家每年需要32萬9555元的稅前家庭收入，才能達到財務相對寬裕的生活標準，排名全美第一。

這項研究以麻省理工學院(MIT)的生活工資計算資料為基礎，採用「50/30/20」家庭預算原則，將稅後收入的50%用於住房、食品、交通及醫療等必要支出，30%用於休閒、娛樂等非必要消費，剩餘20%用於儲蓄及償還債務。

因此，32萬9555元並非四口之家維持基本生活所需的最低收入，而是依照上述預算模式，兼顧日常開銷、休閒消費與儲蓄的估計門檻。然而，多數麻州家庭的實際收入遠低於這項標準。

根據美國人口普查局數據，全美家庭收入中位數約8萬7460元，麻州則約10萬6539元。雖然麻州家庭收入高於全國水準，但與近33萬元的舒適生活門檻相比，仍相差超過22萬元。

研究也顯示，麻州單身成年人每年需要12萬7213元，才能達到相同的舒適生活標準，排名全美第二，僅次於夏威夷的12萬9002元。換言之，麻州在四口之家生活成本方面居全美之冠，但單身人士的收入需求則略低於夏威夷。

住房是造成麻州生活成本居高不下的主要因素之一。根據CBS Boston引用的房地產研究機構The Warren Group數據，麻州獨棟住宅價格中位數約66萬5000元，對首次購屋者及有意換屋的家庭形成不小負擔。

租屋成本同樣不低。相關報導指出，麻州兩房公寓平均月租約1962元，高於全美約1557元的水準。加上房貸利率維持高檔，使不少家庭即使收入不低，仍須將相當比例的所得用於住房。

除了住房，托育也是育有子女家庭的重要支出。根據相關資料，波士頓都會區每名兒童全日制托育費用平均每年約2萬6343元。若家中有兩名需要全日托育的幼兒，一年費用可能超過5萬元，尚未計入食品、醫療、水電及交通等其他開銷。

雖然近期天然氣價格下降，讓部分家庭的能源支出稍有減輕，但高房價、房貸利率及育兒費用仍持續壓縮家庭預算。

高生活成本也不是麻州獨有。SmartAsset研究指出，全美50州中，有40州的四口之家每年需要至少20萬元的稅前收入，才能符合舒適生活標準。

相較之下，密西西比州是四口之家舒適生活收入門檻最低的州，每年約需18萬7533元，與麻州相差超過14萬元，凸顯各州生活成本的明顯差距。