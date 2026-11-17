豪擲1.3億整修的澤西市洛伊斯澤西劇院(Loew's Jersey Theatre)已經重新開幕。(劇院官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 澤西市近百年歷史的洛伊斯澤西劇院經1.3億元修復後重開，首演由Trey Anastasio Band領銜，後續也排滿至2027年的多元演出。

澤西市洛伊斯澤西劇院耗資1.3億元修復，日前終於剪綵重開；首場推出由Trey Anastasio Band領銜的劇目，並公布一系列演出。

根據NJ.com報導，位於澤西市的洛伊斯澤西劇院(Loew's Jersey Theatre)是一座建於1929年的豪華影院，數十年前差點遭到拆除，如今已於日前舉行剪綵儀式並慶祝盛大重新開幕。此次重新開放前，劇院已投入1.3億元修復。修復工程也讓這座歷史悠久的劇院迎來演唱會、喜劇與舞蹈的新時代，同時保留其精緻建築細節與舊日娛樂時代的宏偉風貌。

洛伊斯澤西劇院座落於Journal Square廣場54號，最早是Loew's五座「奇觀劇院」(Wonder Theatres)之一，這些豪華影院在默片時代末期建於紐約大都會 區一帶。在全盛時期，這座劇院成為文化與社交勝地，吸引超過3000人潮，並主辦過賓·克羅斯比(Bing Crosby)、艾靈頓公爵(Duke Ellington)與凱伯·凱洛威(Cab Calloway)等知名藝人演出。

但它的命運最終走向衰落。歷經多年衰退後，劇院關閉，此後數十年大致閒置。到了1980年代甚至面臨拆除，直到保存行動介入才獲救。此次修復是由澤西市重建局、新澤西州政府、新澤西經濟發展局與Harris Blitzer Sports and Entertainment共同推動。

如今，經過大規模修復，這座地標建築正準備再次迎接人潮，盛大開幕周末將由Trey Anastasio Band率先登場，搖滾樂團The War On Drugs接替登場。R&B團體Jodeci預定11月18日演出，至於聖誕季節還將帶來更多表演，包括12月8日Derek Hough的「Dance For The Holidays」、12月9日「Unwrapped: An Acoustic Holiday」、12月10日「Christmas with Chris Tomlin」以及12月12日Chelsea Handler的「The High and Mighty Tour」。

Nimbus Dance將於12月19日演出「Jersey Nutcracker」。

目前演出檔期已排到2027年，包括1月9日喜劇演員兼腹語師Jeff Dunham、1月23日喜劇演員Gary Owen的「No Hard Feelings Tour」以及2月27日Jimmy O. Yang的「Has No Friends Tour」。

基督教音樂藝人馬修·韋斯特(Matthew West)預定5月1日演出，5月8日則有「World of Warcraft: 20 Years of Music」。