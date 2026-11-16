費城警方警告：「本田」是偷車賊最大目標 約占25%

AI摘要 文章摘要整理： 費城警方警告，本田車因可被重編程而成偷車賊首選，今年約占失竊車輛1/4；警方並呼籲結合接口保護蓋與方向盤鎖加強防護。

費城 警方警告，日本本田 (Honda )車輛已成偷車賊頭號目標，今年被盜1萬2000輛汽車中，約四分之一是本田汽車。

費城警察局重案組(Major Crimes Unit)隊長麥基弗(Robert McKeever)表示，竊賊利用2023年及之後生產的CRV和雅歌(Accord)等車款電腦接口，瞄準偷竊目標車輛快速重新編寫程式(reprogram)，這麼一來便可用其他鑰匙偷車。

麥基弗建議將新舊技術相結合，本田經銷商目前提供車載自動診斷接口(on-board diagnostic ports)的保護蓋，和方向盤鎖搭配使用，車輛安全多一層保護；麥基弗認為，這些措施能發揮威懾作用，竊賊一旦看到重重保護，便會轉而選擇更容易下手的車輛。

有鑑於汽車失竊案猖獗，麥基弗的部門今年加強公共宣導。

費城調查人員9月破獲費爾希爾市(Fairhill) 一個汽車竊盜團夥，該團夥以第九街和安大略街(Ontario Streets)交匯的一家汽車修理廠為據點，盜竊本田汽車、拆解零件後運往多明尼加。警方在修理廠追回六輛被竊的CRV。

麥基弗並表示，幾個月前，費城警方協助州檢察長辦公室調查人員破獲一個洗車騙局(title-washing scheme)，該騙局利用偽造的車輛識別碼(VIN)盜竊並轉售50輛汽車，其中包括多輛本田汽車。

該團夥頭目曼森二世(Reginald Manson Jr.)目前因敲詐勒索、偽造及其他相關罪行在蒙哥馬利郡(Montgomery County)受審。

麥基弗表示，本田車零件可與豪華車款謳歌車(Acuras)的零件互換，因此很受歡迎，警方找回的許多被盜車輛都被遺棄在偏僻道路上，保險桿、輪轂或其他零件都被拆走。

竊賊越來越肆無忌憚，有些人甚至直接從經銷商的停車場偷車；有一些竊賊用槍威脅試圖阻止偷竊的車主。最近，費城城鎮克羅伊登(Croydon)一名男子在自家車道上試圖抵抗偷走他SUV的竊賊時遭槍擊。