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外送巨頭Wonder擴張 新州小餐館憂生存

編譯彭馨儀／綜合報導
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餐飲外送企業Wonder近年積極在新澤西州展店，以單一廚房供應多個餐飲品牌的模式...
餐飲外送企業Wonder近年積極在新澤西州展店，以單一廚房供應多個餐飲品牌的模式，對當地獨立餐廳形成競爭壓力。(Wonder官網)

AI摘要

文章摘要整理：

Wonder在新州迅速展店並以多品牌外送模式搶市，雖提升便利與效率，卻也讓當地小餐館憂心競爭壓力加劇。

從哈肯薩克(Hackensack)到馬爾頓(Marlton)，新澤西州各地近來陸續出現掛著「Wonder」簡約招牌的餐飲門市，幾乎每個月都有新店開幕。這家快速擴張的外送企業，讓當地獨立餐廳業者擔心，傳統小餐館的生存空間將進一步受到擠壓。

NJ.com報導，Wonder由億萬富翁企業家洛爾(Marc Lore)於2018年創立，目前估值90億元，結合美食廣場與雲端廚房(Ghost Kitchen)模式，將數十個餐飲品牌集中在同一廚房製作，提供外帶及外送服務。菜色涵蓋名廚福雷(Bobby Flay)的牛排、薩繆爾森(Marcus Samuelsson)的炸雞等。

Wonder目前在美東擁有超過150家門市，其中新州有29家，並於2025年以6.5億元收購外送平台Grubhub，進一步擴大市場版圖。該公司主打便利、快速及多元餐飲選擇，尤其瞄準深夜餐飲選擇有限的地區。

然而，快速擴張引發小餐館業者憂慮。幽靈卡車餐廳(Ghost Truck Kitchen)創辦人馬蒂諾(Andrew Martino)質疑，大型企業難以做出真正有溫度的料理。

杜內倫(Dunellen)餐車「The Cave Kitchen」老闆邦奇(Ed Bunch)則指出，Wonder押注消費者更重視便利而非品質；只要能在30分鐘內送上新鮮、美味的餐點，就可能贏得市場。

Wonder透過App提供一站式訂餐，並使用TurboChef快速烤箱提高出餐效率，還與科技公司Dexa合作，在新州試辦無人機外送。隨著餐飲成本上升、外送需求增加，這種結合科技與多品牌的經營模式，正對傳統獨立餐廳形成競爭壓力。

精華 FAQ

  • Wonder目前在美東擁有超過150家門市，其中新澤西州就有29家，且幾乎每個月都有新店開幕，顯示其在當地正快速擴張版圖。

  • Wonder結合美食廣場與雲端廚房模式，把多個品牌集中在同一廚房製作，再透過App提供外帶與外送，主打便利、快速與多元選擇。

  • 業者擔心大型企業以科技與效率壓低門檻，讓消費者更重視便利而非品質，進而擠壓傳統小餐館的客源與生存空間。

新澤西州 新州

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