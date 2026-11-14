外送巨頭Wonder擴張 新州小餐館憂生存

餐飲外送企業Wonder近年積極在新澤西州展店，以單一廚房供應多個餐飲品牌的模式，對當地獨立餐廳形成競爭壓力。(Wonder官網)

AI摘要 文章摘要整理： Wonder在新州迅速展店並以多品牌外送模式搶市，雖提升便利與效率，卻也讓當地小餐館憂心競爭壓力加劇。

從哈肯薩克(Hackensack)到馬爾頓(Marlton)，新澤西州 各地近來陸續出現掛著「Wonder」簡約招牌的餐飲門市，幾乎每個月都有新店開幕。這家快速擴張的外送企業，讓當地獨立餐廳業者擔心，傳統小餐館的生存空間將進一步受到擠壓。

NJ.com報導，Wonder由億萬富翁企業家洛爾(Marc Lore)於2018年創立，目前估值90億元，結合美食廣場與雲端廚房(Ghost Kitchen)模式，將數十個餐飲品牌集中在同一廚房製作，提供外帶及外送服務。菜色涵蓋名廚福雷(Bobby Flay)的牛排、薩繆爾森(Marcus Samuelsson)的炸雞等。

Wonder目前在美東擁有超過150家門市，其中新州 有29家，並於2025年以6.5億元收購外送平台Grubhub，進一步擴大市場版圖。該公司主打便利、快速及多元餐飲選擇，尤其瞄準深夜餐飲選擇有限的地區。

然而，快速擴張引發小餐館業者憂慮。幽靈卡車餐廳(Ghost Truck Kitchen)創辦人馬蒂諾(Andrew Martino)質疑，大型企業難以做出真正有溫度的料理。

杜內倫(Dunellen)餐車「The Cave Kitchen」老闆邦奇(Ed Bunch)則指出，Wonder押注消費者更重視便利而非品質；只要能在30分鐘內送上新鮮、美味的餐點，就可能贏得市場。

Wonder透過App提供一站式訂餐，並使用TurboChef快速烤箱提高出餐效率，還與科技公司Dexa合作，在新州試辦無人機外送。隨著餐飲成本上升、外送需求增加，這種結合科技與多品牌的經營模式，正對傳統獨立餐廳形成競爭壓力。