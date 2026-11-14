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峨眉、妹妹、美美 費城3中餐館撞名掀波

編譯盧炯燊／綜合報導
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Mei Mei妹妹餐廳。(妹妹官方臉書)
Mei Mei妹妹餐廳。(妹妹官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

費城唐人街與舊城區3家中餐館因英文店名近似、其中2家同名Mei Mei而引發混淆與爭議，業者擔憂顧客與網路評價受影響。

費城唐人街與鄰近舊城區(Old City) 三間英文拼寫高度相似的中餐館引發店名紛爭，其中兩間更英文完全撞名，儘管各自的特色與顧客對象並不相同，但引發當地餐飲業者對顧客混淆及網路錯誤評價的擔憂。

費城問詢報(The Philadelphia Inquirer)報導，這三家中餐館都與「Mei」字有關。最先出現的是 2011 年起在唐人街開業，極具代表性的川菜館「EMei」，中文招牌是「峨眉」。

之後2020年舊城區出現一間「Mei Mei」，由華裔何傑(Jay Ho，以下均為音譯) 開設，中文「妹妹」，是一間風格時尚的現代亞洲餐廳與酒廊。它的出現，「峨眉」老闆、當地出版商曹丹(Dan Tsao)已表示容易給人混淆。

情況更為複雜的是，今個月初一家名為「Mei Mei」，中文為「美美」的酒樓開業，主打宴會廳、KTV 包廂及平價午餐自助餐。它是建築商任東尼(Tony Ren) 三年前籌備並以其妻子「Mei（美）」命名，然而尚未開業已告病逝 ，兒子Atom Ren接手後就開在「峨嵋」對面。

對「峨眉」來說，尚且沒有招牌上的混淆，但老闆曹丹說之前就遇到過顧客把「EMei」跟舊城區的「Mei Mei」混淆的情況，網上評論也是如此，現在對面又開了一家「Mei Mei」，更加讓人搞不清。

至於兩家「Mei Mei」，不僅僅是招牌問題，甚至涉及家族傳承。

何傑談到自己的「Mei Mei」時說，「它是我們家族的傳承，獻給我的妹妹們」。他表示已透過中間人聯繫了任家及希望與他們見面，但目前不打算採取法律行動。

曹丹表示認識任家多年，曾直接打電話給Atom Ren 表達擔憂，又說理解他們可能擁有合法權利使用這個名字，但其實應該盡量避免。

Atom Ren的說法是，三家餐廳的名字雖然英文拼法相似，但中文截然不同。他家的「美美酒樓」使用中文字「美」，何先生的餐廳使用的是中文「妹妹」，峨眉指的是四川峨眉山。他又說，「三者只是羅馬拼音相似，但在英語中，品牌或名稱拼寫相似是很常見」。

在三家中餐館都對名字有所堅持的情況下，這場撞名風波看來短時間內恐無法解決。

EMei峨眉餐廳。(峨眉官方臉書)
EMei峨眉餐廳。(峨眉官方臉書)

Mei Mei美美酒樓。(美美酒樓谷歌)
Mei Mei美美酒樓。(美美酒樓谷歌)

精華 FAQ

  • 分別是唐人街川菜館EMei、舊城區的Mei Mei，以及新開在EMei對面的另一家Mei Mei。3家店英文拼寫高度相似，中文則分別是峨眉、妹妹與美美。

  • 曹丹表示，顧客已經曾把EMei和舊城區的Mei Mei混淆，連網路評論也會弄錯。如今對面又開一家同名Mei Mei，更容易讓消費者分不清楚。

  • 何傑的Mei Mei強調是獻給妹妹的家族傳承，已透過中間人聯繫任家，但暫不提告；Atom Ren則認為中文不同、只是羅馬拼音相似，並主張英語世界名稱近似很常見。

中餐館 華裔 費城

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