鞏芳連任新州李文斯頓學委 主打穩健發展

新澤西州李文斯頓學委鞏芳(中)在選後答謝宴上感謝競選團隊。（鞏芳提供）

AI摘要 文章摘要整理： 華裔學委鞏芳以54.63%得票率連任李文斯頓學區教育委員，並表示將延續優質教育、控管預算與社區參與的穩健施政方向。

新澤西州李文 斯頓鎮(Livingston)學區教育委員會選舉結果揭曉，現任華裔 學委鞏芳(Fang Gong)擊敗挑戰者阿辛斯基(Neal Adam Ashinsky)成功連任，將展開第二個三年任期。根據選舉夜初步計票結果，鞏芳獲得4000多票，得票率達54.63%，明顯領先對手。

自7月宣布競選連任以來，鞏芳積極深入社區，傾聽民意。四個月間，她舉辦22場一對一會談及五場選民見面會，與逾百人次居民面對面交流，足跡遍及印度裔、拉丁裔、華裔及猶太裔社區，並廣泛接觸退休及年長居民。

除關注教育品質、學區預算及校園發展外，鞏芳與競選團隊也積極推動公民參與，鼓勵符合資格的居民登記選民，介紹郵寄投票、提前投票及選舉日投票等方式，提升社區參政意識。

鞏芳表示，此次勝選凝聚了不同族裔居民的支持與信任。競選期間，眾多義工主動協助電話拜票、派發傳單及籌辦見面會，也見證近年李文斯頓越來越多華裔居民主動登記選民、參與投票，展現積極融入美國主流社會的公民意識。

鞏芳競選團隊選後舉辦了答謝暨慶功宴，義工、社區友人及支持者歡聚一堂，鞏芳與家人亦出席。她特別感謝競選經理何曉珊、財務長袁虹及全體義工數月來的辛勤付出，指勝選是團隊合作與社區支持的成果。

鞏芳自2010年定居李文斯頓，兩名子女均就讀當地公立學校。2023年首次當選學委，2024年1月宣誓就職，任內參與課程、政策、教育公平及校舍長期規畫等工作。

鞏芳表示，未來將繼續秉持「維持優質教育、審慎管理開支」理念，與學委會、教職員及家長攜手合作，推動學區穩健發展，為學生創造更優質的學習環境。

鞏芳(後左)感謝家人支持。（鞏芳提供）