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施卿柔書法「上善若水」 捐費城自由圖書館

記者孫影真／賓州報導
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眾多來賓出席施卿柔巨幅書法作品「上善若水」捐贈典禮。（記者孫影真／攝影）
眾多來賓出席施卿柔巨幅書法作品「上善若水」捐贈典禮。（記者孫影真／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣書法家施卿柔將巨幅「上善若水」捐贈費城自由圖書館，配合美國建國250年展出多件作品，透過書法傳遞中華文化與台美交流意義。

為慶祝美國建國250年，台灣書法藝術家施卿柔將巨幅書法作品「上善若水」捐贈費城自由圖書館(Free Library of Philadelphia)，供館方長期展示，讓更多美國民眾透過書法藝術認識中華傳統文化。圖書館日前在中央圖書館(Parkway Central Library)舉行捐贈典禮，並同步展出施卿柔30多幅不同風格的書法作品。

懸掛於圖書館大廳的巨幅「上善若水」，是此次展覽的焦點。施卿柔表示，她長期研習老子哲學，尤其對《道德經》中「上善若水，水利萬物而不爭」深有體會，因此選擇這四個字作為捐贈作品的主題。

施卿柔長年致力於書法創作及國際文化交流。她指出，水滋養萬物，卻不與萬物爭競，象徵謙遜、包容及無私奉獻。她希望透過書法藝術，將這份東方智慧帶入美國公共文化空間，讓不同文化背景的觀眾都能感受其中蘊含的人生哲理。

費城自由圖書館營運副總監Darren Tatman致詞時，對施卿柔的書法作品表示讚賞，尤其作品呈現多種不同書體，令人印象深刻。他表示，這批藝術作品將納入該館美國建國250週年(America 250)慶祝活動的展出內容，讓更多民眾認識中國書法藝術。

此次作品捐贈典禮由施景嚴(Angus Shee)主持。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強致詞表示，「水」無所不在，如同美國的影響力遍及世界各地；他期許台美深厚情誼能如流水般源遠流長，持續攜手合作。

費城市長也特派文化官、知名聲樂家Valerie Gay出席致賀，並於晚宴現場清唱歌曲「Summertime」，獲熱烈掌聲。僑務委員鄭吉成則以水的精神勉勵與會者保持謙遜、樂於付出，並堅守自由與正義的價值。

出席貴賓還包括駐紐約經文處副處長張麗賢、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、新澤西台灣商會代表及社區僑領。

當天也舉辦亞裔及太平洋島民(AAPI)社區資源展，駐紐約經文處、大費城台灣同鄉會、Sidney Kimmel癌症中心及費城華埠發展會等單位設攤參與，促進社區文化交流。

金祖瑜 (左起)、江文輝伉儷、新澤西台商會會長汪俊延、李志強、張淑娟、僑務委員鄭...
金祖瑜 (左起)、江文輝伉儷、新澤西台商會會長汪俊延、李志強、張淑娟、僑務委員鄭吉成、施卿柔出席了活動。（記者孫影真／攝影）
珠寶商鄭信男 (左起) 、僑務委員鄭吉成、僑務諮詢委員謝己、RiskVal 執行...
珠寶商鄭信男 (左起) 、僑務委員鄭吉成、僑務諮詢委員謝己、RiskVal 執行長胡國琳、李志強、NJIT前校長林竹進、全美台聯會前會長葉振忠均到場與會。（記者孫影真／攝影）
紐約華僑文教服務中心主任王怡如 (右二) 出席典禮。（記者孫影真／攝影）
紐約華僑文教服務中心主任王怡如 (右二) 出席典禮。（記者孫影真／攝影）

精華 FAQ

  • 她長期研習老子哲學，深受《道德經》中「上善若水，水利萬物而不爭」啟發，認為水象徵謙遜、包容與無私奉獻，因此以此作為作品主題。

  • 費城自由圖書館舉行捐贈典禮，並在中央圖書館同步展出施卿柔30多幅不同風格作品；巨幅「上善若水」懸掛於大廳，成為展覽焦點。

  • 活動納入美國建國250週年慶祝內容，讓更多民眾認識中國書法藝術，也透過致詞、社區資源展與多方參與，強化台美文化互動與合作。

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