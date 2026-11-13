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賓州麻疹逾1500例 孕婦感染創數十年新高

編譯周芳苑／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

賓州麻疹疫情今年暴增，孕婦病例創數十年新高，醫療單位警告母嬰感染與重症風險上升，並提醒未具免疫力者及時防護。

賓州衛生廳最新報告指出，今年全州麻疹病例已超過1500例，截至11月6日，共有97名孕婦確診，創數十年新高，引發對孕婦及新生兒健康的擔憂。根據疾病防治中心(CDC)數據，賓州2025年僅16例麻疹病例，2024年更只有6例。

賓州衛生廳表示，現有臨床證據顯示，孕婦感染可能面臨嚴重健康風險。今年疫情規模為35年來罕見，衛生廳已於10月發布健康警報，提醒醫療機構注意孕婦感染及母嬰傳播風險。

CDC警告，孕婦感染麻疹可能引發肺炎等嚴重併發症，甚至死亡，也會增加流產、早產及新生兒體重過低的風險。匹茲堡大學醫學中心梅吉婦女醫院(UPMC Magee-Womens)婦產科醫師利文斯頓(Sharee Livingston)表示，疫情期間已接診多名感染麻疹的孕婦。

若病毒在子宮內傳播，嬰兒可能罹患先天性麻疹(congenital measles)，出生後10天內出現發燒、皮疹，嚴重者可能併發肺炎、腦炎甚至死亡。若母親在出疹後10天內分娩，嬰兒感染風險最高。即使存活，日後罹患致命性亞急性硬化性全腦炎(SSPE)的風險也會增加。

CDC指出，由於麻疹、腮腺炎及德國麻疹三合一疫苗(MMR)屬活性減毒疫苗，孕婦不應接種。未具免疫力的孕婦若接觸麻疹病毒，可在醫師評估下及時注射免疫球蛋白，以降低發病風險。

目前先天性麻疹尚無特效療法，若母親罹患麻疹，新生兒也可由醫師評估是否注射免疫球蛋白，以減輕病情及降低嚴重併發症風險。

精華 FAQ

  • 根據賓州衛生廳最新報告，今年全州麻疹病例已超過1500例，截至11月6日有97名孕婦確診，為數十年來罕見高峰，亦引發對母嬰健康的高度關注。

  • CDC指出，孕婦感染麻疹可能出現肺炎等嚴重併發症，甚至死亡，也會增加流產、早產與新生兒體重過低的風險；若病毒傳至胎兒，嬰兒還可能感染先天性麻疹。

  • 由於MMR屬活性減毒疫苗，孕婦不應接種；未具免疫力的孕婦若接觸麻疹，可在醫師評估下注射免疫球蛋白，新生兒若有感染風險，也可由醫師評估是否同樣使用。

麻疹 賓州 CDC

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