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新州急診等逾3小時 等待時間全美第9長

編譯周芳苑／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

CMS最新數據顯示，新澤西州急診室等待中位數達3小時5分鐘，全美第9長；州內醫院差距明顯，大學醫院最久，部分醫院正透過擴建與流程改善應對。

身體不適趕赴急診室時，最怕長時間等待。然而，聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS)最新數據顯示，新澤西州急診室等待時間中位數長達3小時5分鐘，高於全美平均，在全美排名第九，與賓州並列。

2024年10月1日至2025年9月30日調查期間，新州急診室的等待時間中位數為185分鐘，較全美等待時間中位數162分鐘(2小時42分鐘)多14%。

新州各家醫院急診室等待時間差異很大，從114分鐘到300多分鐘不等。

位於紐瓦克的大學醫院(University Hospital in Newark)等待時間最長、達307分鐘，其次是莫里斯敦醫療中心(Morristown Medical Center)250分鐘、弗萊明頓(Flemington)的亨特頓醫療中心(Hunterdon Medical Center)230分鐘。

根據官網，大學醫院、莫里斯敦醫療中心的急診室每年接診超過10萬名病患。相較之下，羅伯特·伍德·約翰遜大學醫院拉威分院(Robert Wood Johnson University Hospital Rahway)急診等待時間最短，每年接診患者僅3.8萬人。

大學醫院發言人聲明，身為新州唯一的公立醫院，其急診室向來是沒有保險、合法移民身份、穩定住所和/或無力支付後續治療費用的患者唯一選擇。

州立的大學醫院和大西洋健康集團(Atlantic Health)旗下莫里斯敦醫療中心都已採取措施提高運作效率，大西洋健康集團計劃斥資10億元進行擴建以提升效率。

新州各醫院急診等待時間中位數最短前三名依序是：羅伯屋強生大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)聯合郡拉威市(Rahway)分院，急診等待中位數114分鐘。庫珀曼巴拿巴斯醫療中心(Cooperman Barnabas Medical Center) 艾塞克斯郡利文斯頓(Livingston)分院，129分鐘。蒙茅斯郡朗布蘭奇(Long Branch)的美門醫院(Monmouth Medical Center)136分鐘。

精華 FAQ

  • 根據CMS最新調查，新州急診室等待中位數為185分鐘，約3小時5分鐘，較全美中位數162分鐘多14%，在全美排名第9，與賓州並列。

  • 等待最久的是紐瓦克的大學醫院，達307分鐘；其次是莫里斯敦醫療中心250分鐘，以及弗萊明頓的亨特頓醫療中心230分鐘，均明顯高於州平均。

  • 最短前三名依序是拉威分院114分鐘、庫珀曼巴拿巴斯醫療中心129分鐘、蒙茅斯醫療中心136分鐘。差異主要與患者量、醫院定位及資源配置有關。

新州 賓州 聯邦醫療保險

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